Inscrições até hoje: leitores podem participar do concurso do melhor brigadeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:49
Se você é do time que acredita que brigadeiro é melhor que muita gente, pode se inscrever até esta quinta-feira (16) para participar da degustação que vai escolher os melhores brigadeiros de 2025. O Jornal Correio está com um concurso cultural que vai selecionar um assinante para ser um dos jurados da próxima edição do #CorreioExperimenta, que será realizada na próxima terça-feira (21).
Os interessados precisam responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um brigadeiro perfeito?". Para concorrer, é preciso ser assinante e estar adimplente. As frases devem ser enviadas pelo formulário do Google disponível aqui. O resultado será divulgado até o dia 19 de outubro, no site e nas redes do jornal.
Uma comissão irá escolher frase mais criativa entre as concorrentes. A degustação vai acontecer no dia 21 de outubro, na redação do jornal. A pessoa deve ter disponibilidade para experimentar brigadeiros de cerca de 30 marcas, durante todo o turno da tarde. Além disso, o vencedor é responsável por garantir que não tem problemas de saúde que impeçam a participação na degustação.
Em 2025, o projeto já elegeu o melhor ovo de páscoa e o melhor pãozinho delícia. No ano passado, houve concursos de melhor ovo de páscoa, o melhor hambúrguer delivery, melhor pizza, melhor torta e o melhor panetone de 2024.
Se você ainda não é assinante, ainda dá tempo de se inscrever no concurso. A assinatura digital, que dá direito tanto a análises exclusivas, o melhor do jornalismo baiano e as vantagens do Clube Correio sai por R$ 7,92 por mês.