Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inscrições até hoje: leitores podem participar do concurso do melhor brigadeiro

Assinantes do jornal poderão ser jurados da próxima edição do projeto que já escolheu melhor torta, pão delícia, ovos de Páscoa, hambúrguer, pizza e panetone

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:49

Brigadeiro
Brigadeiro Crédito: Reprodução

Se você é do time que acredita que brigadeiro é melhor que muita gente, pode se inscrever até esta quinta-feira (16) para participar da degustação que vai escolher os melhores brigadeiros de 2025. O Jornal Correio está com um concurso cultural que vai selecionar um assinante para ser um dos jurados da próxima edição do #CorreioExperimenta, que será realizada na próxima terça-feira (21).

Os interessados precisam responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um brigadeiro perfeito?". Para concorrer, é preciso ser assinante e estar adimplente. As frases devem ser enviadas pelo formulário do Google disponível aqui. O resultado será divulgado até o dia 19 de outubro, no site e nas redes do jornal.

Uma comissão irá escolher frase mais criativa entre as concorrentes. A degustação vai acontecer no dia 21 de outubro, na redação do jornal. A pessoa deve ter disponibilidade para experimentar brigadeiros de cerca de 30 marcas, durante todo o turno da tarde. Além disso, o vencedor é responsável por garantir que não tem problemas de saúde que impeçam a participação na degustação.

Em 2025, o projeto já elegeu o melhor ovo de páscoa e o melhor pãozinho delícia. No ano passado, houve concursos de melhor ovo de páscoa, o melhor hambúrguer delivery, melhor pizza, melhor torta e o melhor panetone de 2024.

Se você ainda não é assinante, ainda dá tempo de se inscrever no concurso. A assinatura digital, que dá direito tanto a análises exclusivas, o melhor do jornalismo baiano e as vantagens do Clube Correio sai por R$ 7,92 por mês.

Mais recentes

Imagem - Moradores de São Lázaro recebem aviso de despejo de terreno da Ufba

Moradores de São Lázaro recebem aviso de despejo de terreno da Ufba
Imagem - Quatro em cada dez estudantes baianos querem que a escola seja mais 'mão na massa'

Quatro em cada dez estudantes baianos querem que a escola seja mais 'mão na massa'
Imagem - Projeto com sessões de cinema adaptadas para bebês terá nova edição nesta terça-feira (14)

Projeto com sessões de cinema adaptadas para bebês terá nova edição nesta terça-feira (14)

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas