CORREIO EXPERIMENTA

Inscrições até hoje: leitores podem participar do concurso do melhor brigadeiro

Assinantes do jornal poderão ser jurados da próxima edição do projeto que já escolheu melhor torta, pão delícia, ovos de Páscoa, hambúrguer, pizza e panetone

Thais Borges

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:49

Brigadeiro Crédito: Reprodução

Se você é do time que acredita que brigadeiro é melhor que muita gente, pode se inscrever até esta quinta-feira (16) para participar da degustação que vai escolher os melhores brigadeiros de 2025. O Jornal Correio está com um concurso cultural que vai selecionar um assinante para ser um dos jurados da próxima edição do #CorreioExperimenta, que será realizada na próxima terça-feira (21).

Os interessados precisam responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um brigadeiro perfeito?". Para concorrer, é preciso ser assinante e estar adimplente. As frases devem ser enviadas pelo formulário do Google disponível aqui. O resultado será divulgado até o dia 19 de outubro, no site e nas redes do jornal.

Uma comissão irá escolher frase mais criativa entre as concorrentes. A degustação vai acontecer no dia 21 de outubro, na redação do jornal. A pessoa deve ter disponibilidade para experimentar brigadeiros de cerca de 30 marcas, durante todo o turno da tarde. Além disso, o vencedor é responsável por garantir que não tem problemas de saúde que impeçam a participação na degustação.



Em 2025, o projeto já elegeu o melhor ovo de páscoa e o melhor pãozinho delícia. No ano passado, houve concursos de melhor ovo de páscoa, o melhor hambúrguer delivery, melhor pizza, melhor torta e o melhor panetone de 2024.