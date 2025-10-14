CULTURA

Projeto com sessões de cinema adaptadas para bebês terá nova edição nesta terça-feira (14)

As dez primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia

Thais Borges

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:08

Projeto CineMaterna Crédito: Divulgação

Mães, pais e bebês de até 18 meses podem ter um momento diferente - e aproveitar o lazer no cinema. Essa é a proposta do CineMaterna, que terá mais uma edição nesta terça-feira (14), às 14h, promovida pelo Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. O projeto transforma sessões de cinema em experiências inclusivas para famílias com crianças pequenas. O filme exibido será Perrengue Fashion, escolhido por votação no site da iniciativa.

A sessão será exibida no no Cinépolis (Piso L3), com um ambiente adaptado para o conforto dos bebês: som reduzido, luz suave, temperatura amena e trocadores disponíveis. Há, ainda, tapetinhos à disposição para aqueles que já engatinham. As dez primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia (uma por bebê). Já os ingressos adicionais podem ser comprados na bilheteria ou nos totens do cinema.

O projeto CineMaterna está presente em 47 cidades brasileiras e tem a proposta de incentivar a convivência e o lazer das famílias com bebês pequenos, unindo cultura, acolhimento e diversão. Em Lauro de Freitas, as edições têm reunido mães de primeira viagem, pais e cuidadores em um ambiente pensado especialmente para o bem-estar de todos.

Serviço

O quê: CineMaterna – 3ª edição

Quando: terça-feira, 14/10, às 14h

Onde: Cinépolis, Piso L3, Parque Shopping Bahia

Filme: Perrengue Fashion