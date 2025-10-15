Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quatro em cada dez estudantes baianos querem que a escola seja mais 'mão na massa'

Abordagens práticas dos professores podem fazer a diferença, segundo especialistas

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 05:00

Projeto 'Pare' foi idealizado por estudantes e alunos para promover segurança no trânsito em BR
Projeto 'Pare' foi idealizado por estudantes e alunos para promover segurança no trânsito em BR Crédito: Divulgação

Atravessar a faixa de pedestres da BR-135, em Barreiras, no Oeste baiano, era um problema. Mesmo com o local da travessia em frente ao Centro Juvenil de Ciência e Cultura da cidade, pelo grande movimento de veículos, a rodovia federal tem alto risco de acidentes. Por isso, um grupo de alunos, coordenado pela professora Lucivânia Pereira, idealizou o projeto Pare: Performance, Arte, Respeito e Educação no Trânsito, para promover a segurança no trânsito.

O objetivo era unir fanfarras, tecnologia e performances para sensibilizar motoristas e pedestres. Inicialmente, estudantes do 9º ano e do Ensino Médio, orientados por professores de português, arte, fotografia, física e robótica, fizeram pesquisas sobre o tema. Mas a principal ação foi uma apresentação na própria rodovia, que contou até com articulação com a Secretaria de Segurança Pública, o Conselho Nacional de Trânsito e a Secretaria de Transporte do município.

O projeto da professora Lucivânia acabou integrando o mapeamento do Itaú Social sobre abordagem Steam (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). Mas, para especialistas, iniciativas docentes como essa podem representar uma resposta a um anseio dos estudantes: aulas dinâmicas que unem teoria e prática. Esse é um dos aspectos que os estudantes baianos acreditam que pode definir uma “escola do futuro".

Para 37,5% dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano), projetos que colocam a “mão na massa” são indispensáveis na escola hoje. Na avaliação dos estudantes, as aulas práticas têm o mesmo grau de importância das práticas esportivas (também com 37,5%).

Os resultados fazem parte do Relatório Nacional da Semana da Escuta das Adolescências nas Escolas, que ouviu 2,3 milhões de jovens de todo o Brasil sobre aprendizagem, clima escolar e participação, ao longo de 2024. O estudo foi conduzido pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Itaú Social, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

“A escola precisa estar pronta para receber esses alunos, porque eles estão dispostos a ter aulas diferentes. Não dá para ficar com aula só com livro, conteudista, porque eles têm acesso a outras ferramentas”, diz a professora Lucivânia.

Abordagem

No Dia do Professor, comemorado nesta quarta-feira (15), a superintendente do Itaú Social, Patricia Mota Guedes, lembra que, ao usar elementos do cotidiano e a criatividade, os docentes conseguem planejar atividades que engajam mais os adolescentes.

“Essas abordagens tornam as aulas mais atrativas. Seja arte ou matemática, esportes ou língua portuguesa, estudantes valorizam professores que os estimulem a pensarem coletivamente e a se sentirem confiantes em aplicar o que aprendem em contextos variados”, explica.

A gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social, Sonia Dias, destaca que, quando professores propõem aspectos práticos na aula, a escola consegue transformar a informação em conhecimento. Um aluno que está estudando componentes químicos pode, por exemplo, usar argila para construir um objeto como projeto de ciências. “Claro que não precisa transformar todas as aulas em projetos mão na massa, mas pode fazer uma composição”, diz.

Professores atualmente precisam competir com a alta exposição a informações e estímulos a que crianças e adolescentes são submetidos. Ainda que, em alguns contextos, as tecnologias possam ser aliadas e usadas no processo de aprendizagem, a interação dos professores com os estudantes não é substituível, segundo ela.

“Só o professor vai ter aquele olhar mais individualizado no presencial. Isso nenhuma interação substitui”, diz, citando pesquisas que indicam que cerca de 60% do que é aprendido pelos alunos está relacionado ao papel dos docentes. “As tecnologias não vão substituir o professor. Mas, para isso, o professor precisa ter boas condições de trabalho, ter um número razoável de alunos que possa se dedicar e ter tempo para planejar suas aulas”.

No caso do Pare, em Barreiras, os desdobramentos do projeto fizeram com que a prefeitura retocasse a pintura da faixa de pedestres e os alunos chegaram a desenvolver um semáforo inteligente, apresentado na Mostra Nacional de Robótica. Outros estudantes criaram jogos interativos entre 2023 e o ano passado. Agora, a professora está reformulando o projeto para compor uma nova equipe.

No dia da perfomance na BR, cerca de 100 pessoas participaram da ação, que inclui os alunos diretamente ligados ao projeto, alunos das fanfarras, alunos que distribuíram bombons e folhetos a motoristas e professores.

Nas aulas, a professora Lucivânia costuma trabalhar com projetos de Steam. “Percebo que a maioria dos colegas às vezes têm receio com relação ao uso da tecnologia e a essa pegada do Steam em sala de aula, mas confesso que, enquanto professora, até aprendo mais do que ensino. Meu papel é de orientar de forma correta, porque os alunos são protagonistas”, enfatiza ela, que agora coordena um grupo que está desenvolvendo um aplicativo para atender pessoas com problemas de saúde mental.

Trabalhando como professora há 28 anos, Lucivânia conta que sempre tenta se manter atualizada. “Meu compromisso é que tenho que estar pronta para esses desafios. Sempre fui uma aluna que gostava de professores que me colocavam para pensar, então tento ir na vibe dos meninos. Se o professor não sabe algo, tem que ir buscar os pares, pessoas que possam auxiliar”.

Escolas baianas com melhores desempenhos no Enem 2024

O Colégio Bernoulli - 1º lugar por Divulgação
 Colégio Helyos - 2º lugar por Arisson Marinho/CORREIO
Colégio Acesso - 3º lugar por Reprodução
Instituto Francisco de Assis - 4º lugar  por Reprodução
Colégio Enigma - 5º lugar por Reprodução
Centro Educacional Vila Lobos - 6º lugar por Reprodução
Centro Educacional Vila Lobos (Salvador) - 7º lugar por Divulgação
Escola Criação - 8º lugar por Divulgação
Colégio Integral - 9º lugar por Divulgação
Colégio São Paulo - 10º lugar por Divulgação
1 de 10
O Colégio Bernoulli - 1º lugar por Divulgação

Mais recentes

Imagem - Projeto com sessões de cinema adaptadas para bebês terá nova edição nesta terça-feira (14)

Projeto com sessões de cinema adaptadas para bebês terá nova edição nesta terça-feira (14)
Imagem - Fiocruz anuncia 162 vagas de estágio; saiba como se inscrever em Salvador

Fiocruz anuncia 162 vagas de estágio; saiba como se inscrever em Salvador
Imagem - Hospedagem tradicional do estado, Feira Palace Hotel fecha as portas

Hospedagem tradicional do estado, Feira Palace Hotel fecha as portas

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa