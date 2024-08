ESCOLAR

Livros didáticos e sistemas apostilados de ensino disputam, mas têm semelhanças

A disputa entre livros didáticos e sistemas apostilados de ensino não é recente e nem parece que terá um fim tão cedo. Enquanto os livros são submetidos a uma legislação específica, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do Ministério da Educação (MEC), os sistemas não precisam ser avaliados.

No caso do ensino médio, ela pondera que há especificidades. Além disso, a rede privada tem autonomia para fazer essas escolhas. "Em 2021, teria a implantação do Novo Ensino Médio. Em 2021, o programa (PNLD) apresentou livros completamente diferentes e que, em grande parte, foram rejeitados. Não sei até que ponto as grandes editoras ofereceram esses materiais para as escolas (privadas) e se houve algum tipo de rejeição. Porque, de fato, eram muito diferentes do que vinha antes". Uma nova lei para o Ensino Médio foi aprovada no Congresso em julho.