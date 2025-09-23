EDUCAÇÃO

Maior fórum de ensino superior da América Latina debate sustentabilidade a partir de quinta-feira (25)

Mais de 1,2 mil participantes são esperados para o Fnesp, inclusive a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro da Educação, Camilo Santana

Thais Borges

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13:50

Fnesp começa nesta quinta-feira (25) Crédito: Divulgação

O papel das instituições de ensino superior (IES) no desenvolvimento sustentável, diante das emergências climáticas globais, será o tema central do 27º Fnesp – O Poder da Educação para um Planeta Vivo, maior fórum de ensino de superior da América Latina. Promovido pelo Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior no Brasil, o evento acontece nestas quinta (25) e sexta-feira (26), no Centro de Convenções Distrito Anhembi, em São Paulo.

Ao longo dos dois dias, cerca de 1,2 mil participantes vão discutir como o setor pode liderar a transformação social, ambiental e econômica para enfrentar os desafios do século XXI. Entre os participantes, são esperados mantenedores, gestores, educadores do Brasil e de outros países, de instituições de ensino privadas e públicas, além de especialistas, palestrantes e autoridades públicas.

Uma das novidades é o lançamento e a apresentação dos indicadores do Sistema de Avaliação da Sustentabilidade (SAS Semesp). Por meio de uma pesquisa sobre a incorporação da sustentabilidade no setor educacional, o Instituto Semesp ​já aplicou a ferramenta em 154 instituições de ensino superior​ brasileiras, privadas e públicas, que juntas representam 2,1 milhões de alunos.

Segundo a entidade, o objetivo do sistema é avaliar e fornecer uma visão abrangente da sustentabilidade na educação superior. O Semesp promete uma ferramenta que, diferentemente de rankings internacionais, conseguirá oferecer uma abordagem mais justa e adequada ao contexto brasileiro.

“Não basta inserir ações isoladas em currículos ou adotar práticas pontuais nos campi. Precisamos de um olhar sistêmico, de um compromisso profundo, de uma verdadeira transformação”, diz a presidente da entidade, Lúcia Teixeira. “O 27º Fnesp reforça essa urgência ao colocar a sustentabilidade no centro do debate, reconhecendo que as instituições de ensino têm a missão de formar líderes preparados para enfrentar os desafios climáticos e sociais do nosso tempo, assumindo a corresponsabilidade por um mundo mais justo, equilibrado e humano”, completou.

Haverá, ainda, o HackLab Fnesp, uma maratona empreendedora que que deve reunir estudantes universitários para desenvolver um projetos inovadores que funcionem como solução para problemas reais enfrentados pelas instituições de ensino superior. Durante três dias, eles receberão treinamentos em diversas áreas e, ao final, apresentarão seus projetos em formato de pitch no palco do Fnesp, diante de mais de mil gestores e líderes do setor, além de uma banca julgadora composta por três especialistas em educação.

Os três melhores serão premiados: o 1º lugar receberá R$ 10 mil (dez mil reais), um ano de acesso à Alura e mentoria da Fundacred; o 2º lugar ganhará um tablet e um ano de acesso à Alura; e o 3º lugar será contemplado com um vale-compras de R$ 200 (duzentos reais) no site da Amazon, além de um ano de acesso à Alura.

Entre os nomes já confirmados, estão a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; o ministro da Educação, Camilo Santana; a secretária da Seres/MEC, Marta Abramo; o presidente do CNE, César Callegari; o presidente do Inep, Manuel Palacios; a conselheira da Câmara de Educação Básica, Cleunice Rehem; e o diretor de Avaliação da Educação Superior do Inep, Ulysses Teixeira; o diretor de Políticas e Programas de Ensino superior da Sesu, Adilson Santana de Carvalho; e o diretor da Diretoria de Regulação da Educação Superior, Daniel Ximenes. O encerramento do evento será com a palestra do jornalista especializado em meio ambiente André Trigueiro.