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Meditação gratuita em praça de Salvador: projeto oferece prática aberta ao público

Participantes devem levar uma canga, toalha ou tapete para a atividade

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de março de 2026 às 13:51

Prática de meditação gratuita na Praça dos Eucaliptos
Prática de meditação gratuita na Praça dos Eucaliptos Crédito: Reprodução

Se você está precisando pausar e desacelerar, uma boa forma de conseguir isso é por meio da meditação. Neste sábado (14), às 7h, acontece mais uma edição do Projeto Meditação na Praça, um encontro gratuito que propõe exercícios de atenção no agora, autopercepção e relaxamento. A prática é aberta ao público, gratuita e será conduzida pelo psicólogo André Batista, na Praça dos Eucaliptos, no Caminho das Árvores.

Sempre promovidos no segundo sábado de cada mês, os encontros buscam valorizar os espaços públicos como ambientes de convivência e bem-estar. Enquanto fazem a atividade, os participantes são guiados por exercícios simples de atenção e respiração, favorecendo o equilíbrio emocional, e a concentração.

“Em uma época em que estamos cada vez mais conectados às telas e menos presentes, parar para respirar, silenciar e observar o momento é um gesto de reconexão conosco e com a vida. A meditação, entendida como um treino da atenção, nos ajuda justamente a cultivar presença, ampliar a consciência sobre nós mesmos e encontrar mais equilíbrio na forma como vivemos e nos relacionamos”, diz o psicólogo André Batista.

Para participar, basta levar um tapete, toalha ou canga. Quem preferir pode levar banquinho ou cadeira de praia para garantir mais conforto durante à prática. Ao final do encontro, os participantes são convidados a compartilhar uma fruta em um momento de confraternização e fortalecendo vínculos.

|SERVIÇO|

Meditação na Praça

Quando: sábado (14/3)

Horário: 7h

Onde: Praça dos Eucaliptos, no Caminho da Árvores

Quanto: gratuito

Mediação: André Batista

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