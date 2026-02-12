SAÚDE

Mototáxi cresce 80% no Carnaval; acidentes preocupam por reabilitação longa

Motociclistas legalizados são pouco mais de 1,2 mil, mas os não regulamentados passam de 10 mil nessa época

Thais Borges

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:52

Mototaxistas no Carnaval de 2025 Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Em meio aos engarrafamentos comuns e interdições no trânsito no Carnaval, um grupo se destaca no período: os dos mototaxistas. Na garupa da moto, conseguem levar foliões de um circuito a outro - e, por isso, conquistam a preferência de muita gente.

Nesse período, as viagens chegam a aumentar 80%, de acordo com estimativas do Sindicato dos Motociclistas, Motoboys e Mototaxistas do Estado (Sindmoto). Mas esse crescimento traz uma preocupação com acidentes e com uma reabilitação que pode ser longa e desafiadora.

1,2 mil mototaxistas regulamentados podem trabalhar no Carnaval, mas clandestinos passam de 10 mil 1 de 4

“Existem 1.280 mototaxistas regulamentados pela prefeitura, mas, no Carnaval, não são só eles. Tem o pessoal dos aplicativos, que não exigem regulamentação, e pessoas que têm moto e usam esse período para rodar. Nos Carnavais, o índice de acidentes com mototaxistas regulamentados é zero, mas não são só os regulamentados”, diz o presidente da entidade, Marcelo Barbosa.

Ele calcula que os que atuam fora da regulamentação, no Carnaval, passem de 10 mil. Entre algumas obrigações exigidas pela legislação para regulamentar o ofício, é preciso ter 21 anos, ter uma carteira nacional de habilitação há pelo menos dois anos e um curso de capacitação.

“Sem dúvidas, o Carnaval é o período do ano que o pessoal mais dá preferência aos mototaxistas, pela mobilidade, por ser mais rápido e mais barato. Tem aplicativo de carro que tem tarifa dinâmica e o preço vai lá para cima. Já virou tradição, até os turistas se divertem e tiram fotos na moto, mas tem que ter cuidado para evitar um acidente”, analisa.

As motos dos profissionais regulamentados precisam, obrigatoriamente, passar por vistoria a cada seis meses. “Tenho quase 40 anos pilotando moto e só vim pilotar com mais segurança após o curso da lei que regulamentou. É muito bom porque nos orienta como transportar o passageiro com segurança. Acidente de moto não é simples”, reforça Barbosa.

No Carnaval, os mototaxistas regulamentados ficam em bolsões determinados pela prefeitura de Salvador, a exemplo do fim do circuito Dodô, em Ondina; as imediações do Shopping Barra, o Politeama e a Estação da Lapa. Eles também podem ser identificados pela cor amarela e pelo número de identificação do alvará.

A Secretaria Municipal da Mobilidade (Semob) abriu inscrições para credenciar outros 300 novos mototaxistas na cidade, no mês passado, além dos 1,2 mil já existentes. De acordo com o órgão, o objetivo é recompor e reequilibrar o quantitativo de autorizações, considerando a redução da frota nos últimos anos. Cada candidato só terá direito a uma autorização e o credenciamento segue aberto por tempo indeterminado.

Recuperação

Somente em Salvador, em fevereiro do ano passado, mês em que ocorreu o Carnaval, foram 165 acidentes com motociclistas ou ocupantes de motos, de acordo com o Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Em fevereiro de 2024, foram 216 acidentes, enquanto o mesmo mês, em 2023, teve 171 ocorrências.

Em hospitais de referência, os acidentes com motocicleta demandam atenção e cuidado. No Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB), unidade 100% SUS administrada pelo Einstein Hospital Israelita, metade dos pacientes é de urgência e emergência. Nesse universo, o perfil principal é de homens com idades entre 25 e 40 anos vítimas de acidentes de trânsito em geral.

A reabilitação após uma cirurgia por acidente de moto pode ser longa. No Hospital Ortopédico, administrado pelo Einstein, além da cirurgia, os pacientes já saem para a reabilitação na unidade 1 de 7

“Mas, dentro desses acidentes de trânsito, 40% são com motocicletas. Então, de fato, é a maior fatia do bolo. A complexidade que esse processo traz é múltipla”, analisa o diretor do hospital, Roger Monteiro.

Um dos aspectos para o cenário complexo é que muitos dos motociclistas são trabalhadores informais - além dos que atuam com transporte de passageiros, há os que fazem entregas. “Isso pressiona o paciente psicologicamente, porque, às vezes, a família depende dele. O tempo que ele demora para voltar (ao trabalho) faz muita diferença. Mas a ortopedia não é uma especialidade em que você opera e, daqui a poucas semanas, a pessoa está de volta”, acrescenta Monteiro, citando exemplos de cirurgias com recuperação mais rápida, a exemplo de vesícula e hérnia.

Uma cirurgia ortopédica, após um acidente de moto, contudo envolve um tratamento de reabilitação após o procedimento. De acordo com o diretor do HOEB, a reabilitação envolve até mesmo a aceitação da articulação com um material. Se a pessoa coloca uma prótese no joelho, por exemplo, deve fazer reabilitação para que o dispositivo funcione de forma adequada. Se isso não for feito, a prótese pode até ser perdida.

“O paciente sai da cirurgia aqui e faz a reabilitação aqui mesmo, com fisioterapia dentro do hospital. Às vezes, o início é ainda no pré-operatório, para manter a força muscular, e segue nas 24 horas imediatas do pós-operatório”.

O primeiro passo da reabilitação é a avaliação fisioterapêutica, que serve como ponto de partida para o plano de tratamento de cada pessoa. Em geral, segundo o fisioterapeuta Vitor Nery, do HOEB, o paciente começa pela reabilitação em solo. “Alguns ainda vêm com pontos, ainda cicatrizando o processo cirúrgico. Então, a depender, são umas 20, 30 sessões. O fisioterapeuta que vai direcionar”, explica.