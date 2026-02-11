SAÚDE

Por trás da fantasia: maquiagem e glitter podem provocar alergias, infecções e outros riscos à saúde

Não é incomum encontrar maquiagens que não foram testadas dermatologicamente e até produtos falsificados

Thais Borges

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 05:00

Fantasias: maquiagem, glitter e tecidos podem provocar infecções, alergias, alopecia e até cegueira Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Entre a pipoca e os trios elétricos, as fantasias e maquiagens coloridas dominam os looks de Carnaval há alguns anos. No entanto, o brilho dos tecidos sintéticos e do glitter, bem como as colas e tintas usadas nos adereços, podem trazer riscos à saúde, especialmente à pele e aos olhos.

Nesse período, não é incomum que foliões usem maquiagens de baixa qualidade, tintas que não foram testadas dermatologicamente e até produtos falsificados, que podem conter metais pesados e fragrâncias tóxicas.

Fantasias: maquiagem, glitter e tecidos podem provocar infecções, alergias, alopecia e até cegueira 1 de 9

De acordo com a médica dermatologista Clarissa Martinelli, professora da Afya Salvador, o quadro mais esperado pelos profissionais de saúde nessa época é de alergia ou dermatite de contato. Nesse último caso, a inflamação pode causar uma dermatite primária, que é provocada sem necessidade de alergia prévia - ou seja, diretamente por um agente externo.

Uma das principais preocupações é o glitter em si. “Às vezes, a pessoa não compra uma maquiagem que contém glitter. Ela vai na papelaria e compra o glitter, que tem pedacinhos de vidro. Esse tipo de produto tem que ser adquirido numa casa de maquiagem, porque vai estar cortado de forma correta e adaptado para a pele. Ainda assim, é importante fazer um teste antes de usar”, reforça.

Em casos de irritação, a pele pode ficar inchada, vermelha, levar ao aparecimento de bolinhas ou mesmo feridas. Alguns produtos podem provocar espinhas, tal qual ocorre com a acne.

A orientação da dermatologista é que, além do teste antes da festa, é necessário usar protetor solar. “Dessa forma, você já vai estar protegendo sua pele, criando uma barreira, tanto física quanto química. A chance de causar uma irritação já diminui”, orienta a professora da Afya Salvador.

Se a pessoa estiver indo para o Carnaval à noite, o protetor solar pode ser substituído por um hidratante. Outra dica é priorizar produtos que indicam, no rótulo, que foram dermatologicamente testados ou que são hipoalergênicos. “Na hora de retirar, nunca deve ir lavando e esfregando, muito menos dormir com maquiagem. A pessoa pode usar água micelar ou óleo facial - como de algodão ou girassol - e, depois, lavar o rosto”.

Olhos

A maquiagem e o glitter também exigem cuidados para os olhos nesse período. Além dos produtos mais comuns, cílios postiços, spray de espuma e até confete e serpentina podem ser vilões. Por impulso, muita gente coça os olhos ao ter contato com confetes, serpentinas e sprays, o que pode provocar lesões na córnea, de acordo com o médico oftalmologista Marcelo Paiva, da Oftalmoclin, unidade do grupo Opty na Bahia.

“Outros sintomas também podem surgir, como vermelhidão ocular, ardência e vista embaçada. A dica é evitar o contato com esses itens. Mas, se for inevitável, a recomendação é fechar os olhos e jamais coçá-los com as mãos sujas. Em caso de acidente, lave os olhos imediatamente em água corrente ou com soro fisiológico, e não esfregue a região”, orienta. Se os sintomas continuarem, é preciso consultar um oftalmologista.

No DayHORC, ainda que exista um fluxo no pronto atendimento, os atendimentos no período momesco e de pré-folia chegam a aumentar 20%. Assim, a médica oftalmologista Carla Cordeiro Vita alerta para a conferência do prazo de validade e da procedência de produtos de maquiagem, glitter e cílios postiços.

O glitter pode até arranhar a córnea. “O mesmo pode ocorrer com as chamadas pinturas artísticas, que se estendem por todo o rosto. Devemos lembrar que, sob o sol e com o suor, as substâncias da tinta podem escorrer. Por isso, o recomendado é não pintar a região dos olhos”, aponta a oftalmologista.

As colas de cílios também causam alergia e é preciso ter cuidado especial com as chamadas ‘supercolas’, que ainda podem levar à perda dos cílios naturais. Além disso, os itens são de uso individual. “Ao compartilhar produtos e objetos que entram em contato com os olhos, se alguém estiver com alguma infecção ocular, seja por vírus ou bactéria, por exemplo, todo o grupo que usar a maquiagem poderá se contaminar”, acrescenta.

Look completo

Além disso, por mais bonitas que sejam, roupas apertadas ou com materiais sintéticos também podem provocar reações na pele. Tecidos como tule e filó, além de aplicações como lantejoulas podem levar à alergia e à irritação.

“Não é uma indicação para que não use. Vá para o seu Carnaval, mas observando a sua sensibilidade e a sua reação à roupa. Se a roupa puder ter um forro ou um material menos irritante, melhor”, diz a médica dermatologista Clarissa Martinelli, professora da Afya Salvador.

Penteados muito apertados também devem ser evitados. Nesses casos, o risco é de desenvolver alopecia por tração. “O ato de puxar demais faz cair o cabelo. A princípio, é reversível, mas alopecia pode ser definitiva, se a pessoa fizer o penteado repetidamente”.

Além dos danos ao cabelo e ao couro cabeludo em si, alguns penteados ainda trazem riscos aos olhos. Algumas pomadas modeladoras e de tranças têm, na composição, propilenoglicol, um composto orgânico (ou seja, estruturado por átomos de carbono) que causa até cegueira temporária.

“Usada geralmente em excesso, a pomada tende a entrar em contato com os olhos quando escorre, seja por conta do suor, da chuva ou do vapor do banho. Na prática, ela provoca uma ceratite química, que leva à inflamação da córnea. Os sintomas costumam ser dor intensa, ardência, sensibilidade à luz e embaçamento visual”, diz o médico oftalmologista Frederico Faiçal, da Oftalmoclin.