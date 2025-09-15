Acesse sua conta
Novas doses de Mounjaro chegam ao Brasil: veja previsão de lançamento para canetas de 7,5mg e 10mg

Desde maio disponível no país, o medicamento só estava disponível nas concentrações de 2,5mg e 5mg

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:01

Aplicação de Mounjaro
Aplicação de Mounjaro Crédito: Shutterstock

As doses mais altas de Mounjaro acabam de ganhar data para chegar às farmácias do Brasil. A Eli Lilly do Brasil, responsável pelo medicamento, anunciou nesta segunda-feira (15), que a dose de 7,5mg ficará disponível já nesta segunda quinzena de setembro, enquanto a de 10mg chegará na segunda metade de outubro.

Segundo a farmacêutica, as novas canetas vão conseguir ampliar as opções de tratamento para pacientes com diabetes tipo 2, com obesidade e com sobrepeso com comorbidades. Até então, só estavam disponíveis no país as concentrações de 2,5mg e de 5,mg, desde maio. De acordo com a prescrição de cada médico, o tratamento pode ser individualizado e contar com o escalonamento de doses.

Além disso, as duas novas doses fazem parte do Programa Lilly Melhor Para Você, que define o preço máximo para R$ 2.599,00 (7,5 mg) e R$ 2.999,00 (10 mg) no e-commerce. Já nas lojas físicas, os preços serão de R$ 2.699,00 (7,5 mg) e R$ 3.099,00 (10 mg).

Esses valores consideram um mês de tratamento, composto de uma caixa com quatro canetas autoinjetoras (uma para cada semana). Compras feitas fora do programa da farmacêutica terão os valores máximos de R$ 3.175,00 (7,5 mg) e R$ 3.645,00 (10 mg), considerando a alíquota de 18% de ICMS.

"Estamos entusiasmados de poder trazer as novas dosagens para o mercado local. A Lilly é uma empresa com mais de 100 anos de história e experiência em cardiometabolismo e por isso sabemos o impacto do tratamento para os pacientes com diabetes tipo 2, e obesidade, que agora devem contar com doses ainda mais potentes para atender suas necessidades médicas individualizadas”, explica o diretor executivo de Cardiometabolismo da Lilly no Brasil, Felipe Berigo.

Para disponibilizar o Mounjaro e abastecer o mercado brasileiro, a empresa tem ampliado a produção. Segundo a Lilly, desde 2020, a companhia já investiu mais de US$ 50 bilhões para aumentar a capacidade de produção de incretinas, com inauguração de novas plantas e a ampliação de outras já existentes em diferentes países. As fábricas estão operando 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano.

O programa Lilly Melhor Para Você é gratuito e está disponível aos pacientes que receberam a prescrição de um médico para um medicamento empresa, tal qual o Mounjaro. Para se cadastrar, os pacientes podem acessar o site e conhecer os serviços disponíveis e os medicamentos participantes. Os pacientes também podem tirar as dúvidas sobre o programa com o SAC Lilly, pelo telefone 0800 701 0444, WhatsApp (11-5108-0101) ou e-mail: sac_brasil@lilly.com.

