SAÚDE

Novo estudo aponta que comprimido aumenta sobrevida em câncer de mama de alto risco

Conitec recomendou ao Ministério da Saúde a incorporação do medicamento ao SUS

Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:02

Câncer de mama Crédito: Shutterstock

Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (17) indicou que um medicamento pode prolongar a sobrevida e reduzir o risco de morte em 15,8% em pacientes com câncer de mama precoce de alto risco. Os resultados do estudo de fase 3 monarchE, da Eli Lilly and Company, foram a partir de dois anos de tratamento com a medicação Verzenios - nome comercial do abemaciclibe - adjuvante em conjunto com a terapia endócrina (TE).

Os pesquisadores identificaram uma redução do risco de morte em 15,8% na população ITT (Intention To Treat) em comparação com os pacientes que só fizeram a terapia endócrina. Além disso, foram constatadas melhorias sustentadas a longo prazo na sobrevida livre de doença invasiva (SLDI) e na sobrevida livre de recorrência à distância (SLRD), em pacientes com câncer de mama precoce receptor hormonal positivo (HR+) e receptor do fator de crescimento epidérmico humano negativo 2 (HER2-), linfonodo positivo e de alto risco1.

Esses resultados foram divulgados também nesta sexta-feira, às 9h (horário de Brasília, durante o European Society for Medical Oncology (ESMO) Annual Meeting, que está sendo realizado em Berlim, Alemanha. Segundo a farmacêutica, os dados serão submetidos às autoridades reguladoras de saúde globalmente.

“Para pacientes, a sobrevida é o que mais importa – e abemaciclibe somado à terapia endócrina representa o primeiro inibidor CDK4/6 em mais de duas décadas a proporcionar uma melhora clara na sobrevida global no cenário adjuvante", afirmou o professor de Medicina do Câncer de Mama e Oncologista Clínico Consultor no The Royal Marsden NHS Foundation Trust (Londres, Reino Unido) e investigador principal do monarchE, Stephen Johnston. Na avaliação dele, os resultados representam um importante passo adiante no tratamento do câncer de mama inicial de alto risco HR+, HER2−.

O estudo também revelou os achados da análise primária de Sobrevida Global, que teveum acompanhamento mediano de 6,3 anos, com mais de 75% das pacientes acompanhadas por pelo menos quatro anos após a conclusão do período de tratamento de dois anos com Verzenios. Foi nesse contexto que a população com intenção de tratar (ITT), Verzenios® somado à terapia endócrina indicou a queda no risco de morte em 15,8% em comparação com TE isolada.

Outro indicação da pesquisa foi que o tratamento com Verzenios, somado à terapia endócrina, ainda levou a uma redução sustentada no risco de recorrência à distância em sete anos. Além disso, dos pacientes tratados com Verzenios somado à terapia endócrina, o percentual dos que estavam vivendo com doença metastática em comparação com aqueles que receberam TE isolada era 32% menor (6,4% vs 9,4%, respectivamente).

A Lilly informou que o acompanhamento contínuo a longo prazo desse estudo deve ajudar a determinar se essa diferença se mantém em pacientes vivos com doença metastática e se traduz em um aprofundamento ainda maior do benefício de sobrevida ao longo do tempo. “Esses resultados representam um avanço importante no cuidado da doença HR+, HER2- linfonodo positivo de alto risco, proporcionando reduções significativas na recorrência e melhorando a sobrevida”, pontuou o vice-presidente executivo e presidente da Lilly Oncology, Jacob Van Naarden.

“Esses achados reforçam que dois anos de Verzenios somado à TE como o padrão de tratamento para a doença linfonodo positiva de alto risco, oferece nova esperança para pacientes que enfrentam esse diagnóstico”, acrescentou.

Não foram observados novos sinais de segurança ou toxicidades tardias. Efeitos adversos foram geralmente controlados com modificações de dose, consistentes com análises anteriores do monarchE.

“Os resultados chegam em um momento muito importante e feliz para o Brasil. Há duas semanas, a Conitec, uma comissão que recomenda ao Ministério da Saúde a incorporação ou não de tecnologias ao SUS, publicou parecer favorável do abemaciclibe no cenário da adjuvância para o tratamento de mulheres com câncer de mama de alto risco de recorrência. Essa é uma decisão que preza pela equidade, pois essas mulheres, embora tenham maior chance de evoluir para cenário metastático, seguiam o mesmo protocolo de quase 15 anos atrás”, explicou o diretor sênior da Área Médica da Lilly, Luiz André Magno.

O monarchE foi um estudo clínico de fase 3 global, randomizado, aberto, de duas coortes e multicêntrico que incluiu 5.637 adultos com CMP HR+, HER2-, linfonodo positivo e de alto risco de recorrência. O estudo incluiu pacientes em mais de 600 locais em 38 países e é o único estudo de adjuvância projetado para investigar um inibidor de CDK4/6 especificamente em uma população de CMP linfonodo positivo e de alto risco1.