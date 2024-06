BENEFÍCIOS

Onde economizar no presente? 12 lugares para comprar com desconto no Dia dos Namorados

Do presente ao date, assinantes do Clube CORREIO têm de 10% a 35% em cupons para usar em lojas parceiras até 12 de junho

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 8 de junho de 2024 às 18:00

Bacalhau à Gomes de Sá, Boteco Português. Assinantes têm 10% de desconto no restaurante Crédito: Divulgação

Dia 12 de junho está bem pertinho, mas quem gosta de um bom desconto não para um minuto sequer de pesquisar ofertas. Bom, a gente resolveu dar uma ajudinha e listou 12 lugares onde assinantes do Clube CORREIO podem economizar, tanto com o presente do Dia dos Namorados como também naquele jantar romântico.

O clube de benefícios ainda garante descontos no gás de cozinha, shows, cinemas, farmácia e academias. A assinatura do jornal que dá direito ao ingresso no Clube CORREIO custa R$ 7,92. Veja a lista completa dos descontos válidos e aproveite.

1. Boteco Português – 10% de desconto

2.Motel Scala – 20% de desconto

3. Mizuno - 15% em todo site, exceto lançamentos, usando o cupom CLUBECORREIO.

4. Olympikus - 15% em todo site, exceto lançamentos com o cupom CLUBECORREIO.

5. Under Armour - 15% de OFF em todo site, exceto lançamentos, utilizando o cupom CLUBECORREIO.

6. Domino’s Pizza – Ao utilizar o cupom PIZZA35, o assinante ganha 35% de desconto em pizzas. O desconto válido em todos os dias da semana para pedidos de pizzas médias e grandes (Massa fina ou tradicional e todos os sabores) efetuados apenas no site ou aplicativo. A promoção está ativa até o dia 16 de junho.

7. Approve – Desconto de 30%. O cupom NAMO30 não acumula como outras ofertas do site e também não é válido para o frete.

8. Vivara - 15% off na coleção Life by Vivara, Relógios e Acessórios ou 5% OFF na coleção de Joias e Ouro, usando os cupons CLUBECORREIO15 e CLUBECORREIO5, respectivamente.

9. Netshoes - 20% de desconto na seleção de presentes com o cupom NAMORADOS20. A promoção é válida até o dia 12 de junho.

10. Zattini - 25% de desconto com o cupom NAMORADOS25 até o dia 12 de junho.

11. Shoestock - 15% de desconto com o cupom CLUBECORREIO.