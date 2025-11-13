Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por redução de gases poluentes, hospital baiano vence prêmio internacional

Hospital Santa Izabel foi o único finalista brasileiro entre 700 concorrentes; instituição também diminuiu consumo de água e energia elétrica

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14:59

Por redução de gases e de recursos hídricos, Hospital Santa Izabel vence prêmio internacional
Por redução de gases e de recursos hídricos, Hospital Santa Izabel vence prêmio internacional Crédito: Divulgação

A primeira etapa foi identificar o quanto se gastava com água e energia elétrica. A partir do conhecimento quanto a isso, foi possível traçar algumas das estratégias que, no fim, trouxeram ao Hospital Santa Izabel (HSI) um feito inédito: ser o único hospital brasileiro premiado em um evento de sustentabilidade hospitalar na Suíça.

A unidade médica, que é da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, ficou em terceiro lugar no IHF Awards 2025, prêmio de alcance mundial promovido pela International Hospital Federation (IHF). A premiação destaca iniciativas de excelência em sustentabilidade e inovação na área da saúde. Este ano, concorreram mais de 700 projetos de 38 países. A entrega foi na última quarta-feira (12), no 48º Congresso Mundial de Hospitais, em Genebra, na Suíça.

O hospital baiano foi destaque por antecipar, em cinco anos, sua meta de redução de 50% nas emissões de gases de efeito estufa, um esforço alinhado à campanha global Race to Zero da ONU. Em nove anos, o consumo de água foi reduzido pela metade, enquanto o uso de energia renovável, como solar e eólica, cresceu de forma estratégica.

"Fundamentalmente, o projeto trata de ações em diversas áreas que impactam no ambiente, como recursos hídricos. A gente fez todo um trabalho para reduzir para a metade o nosso consumo em geral", conta a diretora de Tecnologia, Infraestrutura e Logística da Santa Casa da Bahia, Mônica Bezerra. "Como isso se transfere para a sociedade em geral? É uma preocupação que começa em coisas simples. Às vezes, a gente nem sabe o quanto consome. Começamos primeiro medindo a quantidade de água que se gasta e refletindo a respeito".

Isso começou a nortear desde obras para reparar vazamentos até a compra de equipamentos. O mesmo foi feito com o consumo de energia elétrica. Outra medida importante foi a redução de 88% no desperdício de óxido nitroso, gás com efeito de aquecimento global 300 vezes maior que o CO2.

"Existem gases específicos para anestesia, como o óxido nitroso. A gente fez um projeto com ajuda da engenhria clínica e dos médicos para ver como substituir esse consumo. No que não dava para substituir, pelo menos mitigar, usar com mais responsabilidade", completou.

Além disso, ações sustentáveis foram integradas à cadeia de suprimentos do hospital, desde o uso de materiais biodegradáveis até parcerias com cooperativas de reciclagem.

“Esta conquista é fruto do nosso compromisso institucional com a responsabilidade ambiental. É mais um estímulo para seguirmos progredindo nesse processo atual que coloca a saúde no centro da questão climática”, disse o provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, José Antônio Rodrigues Alves.

Mais recentes

Imagem - Empresária revela que Shawn Mendes visitou sua loja de cookies em Salvador

Empresária revela que Shawn Mendes visitou sua loja de cookies em Salvador
Imagem - Policial Rodoviário Federal morre após passar mal em teste de aptidão física

Policial Rodoviário Federal morre após passar mal em teste de aptidão física
Imagem - Top 10 caminhões mais vendidos no Brasil: descubra quais lideram o mercado

Top 10 caminhões mais vendidos no Brasil: descubra quais lideram o mercado

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
02

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete

Imagem - Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)
03

Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)

Imagem - Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)
04

Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)