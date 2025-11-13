MEIO AMBIENTE

Por redução de gases poluentes, hospital baiano vence prêmio internacional

Hospital Santa Izabel foi o único finalista brasileiro entre 700 concorrentes; instituição também diminuiu consumo de água e energia elétrica

Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14:59

Por redução de gases e de recursos hídricos, Hospital Santa Izabel vence prêmio internacional Crédito: Divulgação

A primeira etapa foi identificar o quanto se gastava com água e energia elétrica. A partir do conhecimento quanto a isso, foi possível traçar algumas das estratégias que, no fim, trouxeram ao Hospital Santa Izabel (HSI) um feito inédito: ser o único hospital brasileiro premiado em um evento de sustentabilidade hospitalar na Suíça.

A unidade médica, que é da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, ficou em terceiro lugar no IHF Awards 2025, prêmio de alcance mundial promovido pela International Hospital Federation (IHF). A premiação destaca iniciativas de excelência em sustentabilidade e inovação na área da saúde. Este ano, concorreram mais de 700 projetos de 38 países. A entrega foi na última quarta-feira (12), no 48º Congresso Mundial de Hospitais, em Genebra, na Suíça.

O hospital baiano foi destaque por antecipar, em cinco anos, sua meta de redução de 50% nas emissões de gases de efeito estufa, um esforço alinhado à campanha global Race to Zero da ONU. Em nove anos, o consumo de água foi reduzido pela metade, enquanto o uso de energia renovável, como solar e eólica, cresceu de forma estratégica.

"Fundamentalmente, o projeto trata de ações em diversas áreas que impactam no ambiente, como recursos hídricos. A gente fez todo um trabalho para reduzir para a metade o nosso consumo em geral", conta a diretora de Tecnologia, Infraestrutura e Logística da Santa Casa da Bahia, Mônica Bezerra. "Como isso se transfere para a sociedade em geral? É uma preocupação que começa em coisas simples. Às vezes, a gente nem sabe o quanto consome. Começamos primeiro medindo a quantidade de água que se gasta e refletindo a respeito".

Isso começou a nortear desde obras para reparar vazamentos até a compra de equipamentos. O mesmo foi feito com o consumo de energia elétrica. Outra medida importante foi a redução de 88% no desperdício de óxido nitroso, gás com efeito de aquecimento global 300 vezes maior que o CO2.

"Existem gases específicos para anestesia, como o óxido nitroso. A gente fez um projeto com ajuda da engenhria clínica e dos médicos para ver como substituir esse consumo. No que não dava para substituir, pelo menos mitigar, usar com mais responsabilidade", completou.

Além disso, ações sustentáveis foram integradas à cadeia de suprimentos do hospital, desde o uso de materiais biodegradáveis até parcerias com cooperativas de reciclagem.