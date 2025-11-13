Acesse sua conta
Policial Rodoviário Federal morre após passar mal em teste de aptidão física

Thiago Demétrius tinha 41 anos e estava na PRF desde 2014

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 13:08

O policial rodoviário federal Thiago Demetrius da Silva Brito morreu após teste físico
O policial rodoviário federal Thiago Demetrius da Silva Brito morreu após teste físico Crédito: Reprodução/Redes sociais

O policial rodoviário federal Thiago Demetrius da Silva Brito morreu na última quarta-feira (12), após participar de um teste físico de elite, em Sergipe.

Thiago passou mal enquanto fazia um Teste de Aptidão Física (TAF) que era parte de um curso do Batalhão de Caatinga da Polícia Militar de Sergipe, segundo o G1 Sergipe. O teste aconteceu na segunda-feira (10), em Aracaju. O policial foi encaminhado a um hospital, mas morreu na quarta-feira.

Ele ingressou na Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 2014 e estava lotado no município de São Cristovão. Durante a carreira na polícia, Thiago teve atuação marcante em unidades como o Grupamento de Resposta Rápida e no Núcleo de Operações Especiais.

Em seu perfil no Instagram, tinha mais de 7,7 mil seguidores e se apresentava como 'choqueano' da PRF e da PM de Sergipe. Na bio, ele mostrava distâncias de corridas das quais participou: 10km, 20 km, 30km e 42km.

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe também publicou uma nota de pesar e manifestou solidariedade. Thiago vinha de uma família de policiais. Seu pai, o oficial investigador de Polícia Civil Antônio José de Brito, é lotado na Academia de Polícia Civil e sua esposa, Raíssa Monteiro Alves de Souza, é investigadora na Divisão de Inteligência (Dipol).

Ele também era filho da pastora Salete Silva, que é vereadora no município de Barra dos Coqueiros. "Algumas pessoas estão entender o que está acontecendo, então venho trazer o motivo de meu luto. Meu filho hoje descansou no Senhor", postou a pastora, em seu perfil no Instagram. "Agradeço imensamente a todos que estão enviando mensagens, continuem orando por mim e minha família. No momento, não tenho como responder a ninguém, mas isso não significa que não estou sendo grata a cada um por lembrarem de nós", completou.

Thiago já tinha sido integrante do Batalhão de Choque da Polícia de Sergipe, que também manifestou condolências. Segundo a corporação, Thiago "por muitos anos, honrou e vestiu com excelência a farda do BPChoque".

A Fundação Nacional de Policiais Rodoviários Federais (Fenaprf) também lamentou a morte de Thiago.

O corpo do PRF será sepultado às 17h, no Cemitério Colina da Saudade, em Sergipe.

O exame

O TAF é um teste comum nas carreiras policiais e é uma das etapas da maioria dos concursos da área. A maioria dos profissionais se dedica por meses para ganhar mais condicionamento físico e força.

Entre os exercícios mais comuns, estão a corrida, abdominal e a flexão na barra.

