EXPERIÊNCIA

Pousada cria espaço especializado em tratamentos de medicina alternativa e bem-estar

Hospedagem detox: veja também cinco opções de lugares para relaxar, se desconectar e cuidar da saúde

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 27 de julho de 2024 às 11:00

No Vale do Capão, pousada acaba de criar um espaço voltado para tratamentos naturopatas Crédito: Divulgação

Parar, se desconectar de tudo. Dar um tempo na rotina atribulada, se sentir bem consigo mesmo, adotar hábitos saudáveis. Tudo isso, com vista para a natureza, cuidados personalizados, alimentação vegana e integral, além de naturopatia, um tipo de medicina alternativa que recorre a cura por meio de tratamentos naturais. Na Chapada Diamantina, a Pousada do Capão apostou em investir em um novo espaço com uma proposta mais de hospedaria ‘detox’, focada em cuidados com a saúde, práticas terapêuticas e de relaxamento.

“A principal motivação, com certeza, é a recuperação da saúde por meio de recursos naturais. As pessoas enxergam na naturopatia uma esperança de se sentirem melhores e se curarem de processos de doenças crônicas incômodas. No entanto, outras pessoas estão buscando um refúgio de paz, de purificação”, explica o naturopata e supervisor médico do Espaço Colibris, Aureo Augusto.

Junto a naturopatia, o espaço Colibri de Cuidados Naturais soma ao tempo de estadia, caminhadas, meditação, sessões de hidroterapia, geoterapia - ou seja, tratamento com argila - mais apoio psicológico e banhos de floresta com consciência (interação com o meio ambiente). Em operação desde março deste ano, o espaço tem expectativa de alcançar um fluxo de até 10 pessoas em tratamento por semana até o final do ano.

“Neste espaço os celulares não são proibidos, mas são propostas atividades que implicam necessariamente em não estar com celular, dessa maneira o uso fica bem mais restrito. As pessoas que se internaram relatam mudanças significativas em seu estado de saúde físico e psíquico”, comenta o médico naturopata que acumula uma experiência de mais de 45 anos.

“As pessoas que têm nos procurado, geralmente, estão no perfil de meia-idade ou são profissionais liberais. Recebemos hóspedes de Salvador, mas, sobretudo, de outros estados do Brasil, tanto da região centro-oeste quanto sudeste. Em termos de saúde, as queixas mais comuns são os problemas com dores, tipo fibromialgia, além de casos de artrite reumatoide”.

Além do turismo

O cuidado é diurno, intensivo e educativo. O tempo mínimo de diárias por pacote é 7 dias, que pode se estender até 21 dias. Há valores a partir de R$ 9.310 mil por pessoa até R$ 23,7 mil. Localizada na Chapada Diamantina, a pousada conta ainda com uma horta orgânica, parreiral de uvas, rio natural para banho, piscina, sauna, quadra esportiva de areia, biblioteca, anfiteatro com sala de convenções para aulas coletivas e eventos.

“O Vale do Capão é um lugar que convida ao silêncio, a caminhada reflexiva. Há uma postura contemplativa e curativa”, ressalta o naturopata e supervisor médico do Espaço Colibris, Aureo Augusto. “É importante vim de coração aberto, mente disposta a aprender, curiosidade para perguntar muito, disposição para desfrutar daquilo de melhor que a vida pode oferecer”,

complementa.

A pousada está localizada na Chapada Diamantina desde a década de 80, quando a hospedagem nasceu com o propósito de proporcionar uma experiência além do turismo na região. Seja por conta de uma doença grave, uma enfermidade crônica, emagrecer, desestressar ou mudar os hábitos, o foco do espaço, no entanto, não é tratar a doença, mas, recuperar a saúde.

“A Naturopatia nos traz a proposta de que quando fazemos uma ‘faxina’ no corpo os mecanismos naturais de cura são estimulados e ocorre a recomposição orgânica que pode ser também chamada de recuperação da saúde. Evidentemente, uma pessoa que tem um problema de saúde há muitos e muitos e muitos anos não vão se livrar disso em apenas uma semana, porém, a melhora que experimenta é tão significativa que ela fica entusiasmada em dar continuidade ao processo”.

CINCO LUGARES PARA RELAXAR E CUIDAR DA SAÚDE

1. Espaço Colibri, na Pousada do Capão, no Vale do Capão (pousadadocapaooficial) - Pacotes a partir de R$ 9.310 mil (7 dias) por pessoa até R$ 23,7 mil (21 dias), incluindo acompanhamento com médico naturopata.

2. Unah Piracanga, ecovila de Maraú (@unahpiracanga_) - Os preços variam conforme a acomodação, mas há pacotes para a Imersão Unah, a partir de R$ R$ 2.754 (cama em dormitório coletivo) a R$ 4.434 (suíte privativa). O pacote inclui todas as refeições, seis diárias e todas as atividades do retiro.

3. Pousada Sítio Renascer Centro Holístico, no Vale do Capão (@pousadasitiorenascer.holistico) - A pousada oferece alimentação saudável, ovo lacto vegetariana com opção de alimentação tradicional ou detox. A tarifa por pessoa custa a partir de R$ 175 (suite simples) até R$ 200 (chalé). Terapias são cobradas a parte. Há pacotes de terapias mistas por R$ 650 (três sessões), R$ 1.299 mil (seis sessões) e R$ 2.165 (10 sessões). Pagamento à vista tem desconto, a depender do pacote.

4. Txai Resorts, em Itacaré (@txairesorts) - O Taxai tem acomodações com diárias a partir de R$ 2.290 mil. Entre os dias 10 e 15 de setembro, o resort em Itacaré vai promover a Imersão para o Bem-Estar. A experiência vai contar com refeições balanceadas, suporte clínico especializado e diversas atividades que promovem equilíbrio e relaxamento. O programa contempla cinco diárias, a partir de R$ 19,7 mil, em acomodação em Apartamento Superior, com pensão completa e transfer do aeroporto de Ilhéus.