Projeto com sessões de cinema adaptadas para mães com bebês terá nova edição nesta terça-feira (9)

As 10 primeiras participantes vão ganhar ingressos cortesia

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10:29

Projeto CineMaterna, no Parque Shopping Bahia
Projeto CineMaterna, no Parque Shopping Bahia Crédito: Yuri Couto/Divulgação

Mães com bebês de até 18 meses podem participar, nesta terça-feira (9), de mais uma edição do CineMaterna, projeto que oferece sessões de cinema especialmente preparadas para esse público, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. Desta vez, o filme escolhido é “Truque de Mestre – O 3º Ato”. As primeiras 10 mamães que chegarem ao local terão ingresso cortesia (1 por bebê).

O longa tem 118 minutos de duração e classificação de 12 anos, além de um elenco com nomes como Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Rosamund Pike, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher. Com direção de Ruben Fleischer, a trama conta a história de uma nova geração de ilusionistas envolvida em um grande truque para proteger a jóia mais valiosa do mundo.

Além da exibição do filme, o CineMaterna propõe um ambiente acolhedor e confortável para que mães no pós-parto vivam um momento de lazer com seus bebês. Nas sessões, há iluminação suave, som reduzido, temperatura amena, trocadores dentro da sala e tapete para bebês que engatinham, além de espaço reservado para carrinhos. As mães podem circular livremente durante o filme, sem pressão ou constrangimento.

Pais, avós, cuidadores e acompanhantes também podem participar. Os ingressos são distribuídos 30 minutos antes da sessão. Os demais acompanhantes podem comprar entradas na bilheteria do cinema.

Com sessões mensais, O CineMaterna tem apoio de voluntárias – todas mães – que atuam no acolhimento do público. A escolha do filme é realizada através de votação no site oficial do projeto.

SERVIÇO

O quê: Sessão CineMaterna – Exibição do filme “Truque de Mestre – O 3º Ato”

Onde: Cinépolis – Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas

Quando: 9 de dezembro de 2025

Horário: Distribuição de ingressos 30 minutos antes da sessão

Entrada: Gratuita para as 10 primeiras mamães (1 por bebê); demais ingressos na bilheteria

Público: Mães com bebês de até 18 meses (acompanhantes são permitidos)

