Que país é esse? O Agente Secreto revisita a memória brasileira pelas mulheres nordestinas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:46
Quantas histórias O Agente Secreto pinça de nossos álbuns de fotografia, do noticiário local e de nossa história para mostrar ao mundo um retrato cru, doloroso e nem tão nostálgico assim dessa nação perversa. Sabemos muito de um povo a partir do tratamento que recebem mulheres e crianças.
As nordestinas - sábias, amorosas, usadas, invisibilizadas, exploradas, humilhadas. As crianças - em suas miudezas, de piolho a pesadelos - ainda protegidas na casa dos avós, com pais perdidos, mães que lutam para não esquecer.
As mulheres em O Agente Secreto
São tantas camadas… A sessão de 18h25 no Shopping da Bahia estava lotada quase uma hora antes; restavam 40 minutos para seguir 10 km, no horário de pico, até uma única poltrona ainda disponível no Paralela.
Afinal, que país é esse que está sendo apresentado ao mundo e que queremos todos nos ver?
Entrei na sala um pouco atrasada - Wagner Moura já estava dentro de seu fusca amarelo.
Ao meu lado, um casal se pega nas reminiscências mostradas na tela e objetos comuns às casas na década de 70. ‘Olha a vitrola, amor! E os LPs’. E o filme segue um percurso comum a nós e expõe as cruezas de nossa formação - Wagner, em certa altura, procura um documento da mãe. ‘Nome de homem é mais fácil’, alerta o parceiro na cena.
E as mulheres nordestinas são atravessadas por tantos sentimentos. Se consegue reviver a aspereza masculina nas casas onde elas foram subjugadas. e a alegria de ser como Sebastiana, porto seguro para quem busca refúgio. Sob o teto de uma nordestina, chamada a cuidar, tem fartura - acolhimento não falta.
De aberração a refugiado, são protegidos pelo altar diverso de uma senhora que pode te lembrar de alguém próximo - talvez até um cheiro venha te lembrar do tecido florido que cobre o corpo franzino dessa mulher. Vibro por Wagner Moura, mas o que toca o coração é de nos vermos assim e de nos lembrar que toda a vida deve, sim, sempre ser respeitada.