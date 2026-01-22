Acesse sua conta
Que país é esse? O Agente Secreto revisita a memória brasileira pelas mulheres nordestinas

Reconhecido no Oscar 2026, filme de Kleber Mendonça Filho evidencia o papel das mulheres nordestinas na formação do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:46

Longa de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura, revela a memória da ditadura a partir das mulheres nordestinas
Longa de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura, revela a memória da ditadura a partir da visão de mulheres  Crédito: Reprodução

Quantas histórias O Agente Secreto pinça de nossos álbuns de fotografia, do noticiário local e de nossa história para mostrar ao mundo um retrato cru, doloroso e nem tão nostálgico assim dessa nação perversa. Sabemos muito de um povo a partir do tratamento que recebem mulheres e crianças.

As nordestinas - sábias, amorosas, usadas, invisibilizadas, exploradas, humilhadas. As crianças - em suas miudezas, de piolho a pesadelos - ainda protegidas na casa dos avós, com pais perdidos, mães que lutam para não esquecer.

As mulheres em O Agente Secreto

Tânia Maria é Dona Sebastiana, uma mulher forte e acolhedora que abriga perseguidos políticos no Recife dos anos 1970. A atriz, que começou a atuar aos 72 anos e nunca tinha visto filmes antes, virou sensação nacional por Reprodução
Tânia Maria interpreta Dona Sebastiana; ao lado de Wagner Moura por Reprodução_Instagram
Alice Carvalho interpreta Fátima, esposa do protagonista Marcelo e vive emoções fortes ao lado dele no contexto tenso da história por Reprodução
Laura Lufési interpreta Flavia, uma estudante que no presente pesquisa a história dos eventos passados, conectando gerações e memórias por Reprodução
Hermila Guedes é Claudia, uma das mulheres que compõem o grupo de refugiados e dissidentes que ajudam o protagonista por Reprodução
Maria Fernanda Cândido vive Elza, uma personagem estratégica e envolvida na rede de apoio a perseguidos políticos durante a ditadura militar por Reprodução
1 de 6
Tânia Maria é Dona Sebastiana, uma mulher forte e acolhedora que abriga perseguidos políticos no Recife dos anos 1970. A atriz, que começou a atuar aos 72 anos e nunca tinha visto filmes antes, virou sensação nacional por Reprodução

São tantas camadas… A sessão de 18h25 no Shopping da Bahia estava lotada quase uma hora antes; restavam 40 minutos para seguir 10 km, no horário de pico, até uma única poltrona ainda disponível no Paralela.

Afinal, que país é esse que está sendo apresentado ao mundo e que queremos todos nos ver?

Entrei na sala um pouco atrasada - Wagner Moura já estava dentro de seu fusca amarelo.

Ao meu lado, um casal se pega nas reminiscências mostradas na tela e objetos comuns às casas na década de 70. ‘Olha a vitrola, amor! E os LPs’. E o filme segue um percurso comum a nós e expõe as cruezas de nossa formação - Wagner, em certa altura, procura um documento da mãe. ‘Nome de homem é mais fácil’, alerta o parceiro na cena.

E as mulheres nordestinas são atravessadas por tantos sentimentos. Se consegue reviver a aspereza masculina nas casas onde elas foram subjugadas. e a alegria de ser como Sebastiana, porto seguro para quem busca refúgio. Sob o teto de uma nordestina, chamada a cuidar, tem fartura - acolhimento não falta.

De aberração a refugiado, são protegidos pelo altar diverso de uma senhora que pode te lembrar de alguém próximo - talvez até um cheiro venha te lembrar do tecido florido que cobre o corpo franzino dessa mulher. Vibro por Wagner Moura, mas o que toca o coração é de nos vermos assim e de nos lembrar que toda a vida deve, sim, sempre ser respeitada.

Tags:

Cinema O Agente Secreto Kleber Mendonça Filho Oscar 2026

