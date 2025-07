OPINIÃO

Quem se interessa pelas empregadas?

Mesmo sem ter lido Pequenos Burgueses, de Gorki, ou assistido a Entre dois mundos, em cartaz na Saladearte, vamos refletir o quanto somos rudes com os empregados

No mesmo dia do teatro, a garçonete da pizzaria aproveitou os ouvidos atentos meus e da minha amiga para dizer que se preocupava com a mãe, que estava cuidando sozinha da avó doente, do outro lado da Baía de Todos-os-Santos, e que o filho dela morava com as duas. Ela, sem tempo por causa do trabalho e com apenas uma folga semanal, não tinha condições de dar suporte. Trabalho? Não, jornada 6x1. O salário mal dá para o aluguel, o supermercado, os remédios e algumas coisinhas de mulher, como ela disse. Está sobressaltada. A pressão nos ares.>