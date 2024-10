VIAGEM

Quero morar aqui: como resorts ‘capturam’ crianças, e pais podem relaxar sem culpa

Quando há oferta de atividades estimulantes e a companhia de outras crianças da mesma idade, elas preferem brincar em grupo; veja opções

Mariana Rios

Publicado em 12 de outubro de 2024 às 05:00

Atividade no Club Med Rio das Pedras (RJ) Crédito: Divulgação

Não se engane, querido pai e querida mãe: não é só você que, de vez em quando, quer curtir dias relaxantes sem ter que pensar o tempo todo no rebento. Você também quer paz da função filho. Prova disso é que, quando há oferta de atividades estimulantes e a companhia de outras crianças da mesma idade, eles preferem brincar em grupo. Para quem já curtiu a experiência de um fim de semana num hotel ou resort com programação específica para a garotada, pode ser surpreendente o desapego da cria.

“Nossa filha nunca tinha ficado sozinha numa área kids de hotel e claro que fiquei um pouco aflita ao deixá-la no Mini Club. Só que a resposta veio no fim do dia. Não só ela amou como pediu para voltar cedinho no dia seguinte”, conta Gisela Pereira, que ao lado da filha Alice, de 8 anos, e do marido Alan tomava café da manhã no Club Med Rio das Pedras, em Mangaratiba, costa verde do Rio de Janeiro. Depois do café, Alice iria para mais uma jornada que incluía festa da espuma, oficina de castelo de areia na praia, caça ao tesouro ao ar livre e até um show noturno de talentos. E nenhum dia é igual ao outro.

Enquanto isso, os pais ficam meio desconcertados, perdidos? Só no começo. Gisela optou por aulas de esqui aquático, mas a oferta incluía distrações como tênis, hidroginástica, ioga, beach tenis ou as novas estruturas após investimento de R$ 40 milhões da rede na unidade carioca, distante 1h30 da capital fluminense. Tem novo bar 306º e teatro com pista de dança, além dos reformados restaurante Jangada e bar principal.

“É uma forma de ela se divertir bastante - muito mais legal do que estar o tempo todo com dois adultos, né? E uma forma de a gente poder também tentar alguma experiência diferente”, atesta Gisela, que optou por um dos mais tradicionais e inovadores no conceito. O Club Med, fundado em 1950, criou a estratégia de clube de férias all inclusive e de cuidados infantis há 57 anos, com a criação do Mini Club. Mas não parou no tempo.

Voltado para crianças de 4 a 10 anos hóspedes dos resorts, a rede apostou em um novo conceito em 2023, com estrutura inspirada nos princípios pedagógicos da Educação Positiva - com o objetivo de promover a sensação de conforto e resiliência dos pequenos, incentivando capacidades sociais, como adaptabilidade, colaboração, criatividade e inteligência emocional.

“A equipe passa por treinamentos constantes. Temos a universidade dos talentos, onde nossos gentis organizadores (Gos) são capacitados”, explica Pedro Oliveira, assistente do Mini Club Rio das Pedras, cujo destaque é a programação esportiva. Apenas naquele fim de semana em setembro, foram 230 mini hóspedes atendidos - com idades variando de 4 a 17 anos. Para crianças menores de 3 anos, há um custo adicional no valor da diária.

Expertise

O psicólogo, neuropsicólogo, doutor em ciências da educação e escritor Alessandro Marimpietri tranquiliza os pais que podem se sentir ‘trocados’. “Imagino que alguns pais possam sofrer com o fato das crianças preferirem estar com outras crianças, mas isso é sinal de que o laço entre eles é forte o suficiente para encorajar os pequenos a ganhar o mundo”, explica.

Ação para crianças no Club Med Rio das Pedras (RJ) Crédito: Divulgação

De acordo com Marimpietri, é um sinal de segurança da criança em perceber que a presença dos pais na sua vida é simbólica e “não precisa ser física todo o tempo”. “É esperado que a criança possa se sentir segura por algum tempo longe dos pais. Então os pais devem incentivar esses momentos , desde quando haja tempo adequado em quantidade e qualidade da presença dos pais na vida dos filhos”, detalha Marimpietri.

Há a opção dos pequenos fazerem até as refeições com seus colegas de clube e reencontrarem os pais no final do dia - com uma pausa para se arrumarem e retornarem para atividades noturnas. O atendimento do Mini Club está disponível em todos os resorts da rede, incluindo os destinos de neve – com exceção dos villages exclusivos para adultos. No Brasil, a rede possui em operação o Club Med Lake Paradise (Mogi das Cruzes, SP), o Club Med Rio das Pedras (Mangaratiba, RJ) e o Club Med Trancoso (Bahia) - e futuramente, o Club Med Gramado (Rio Grande do Sul).

Ao deixar seu filho na sede do Mini Club, o hóspede preenche uma ficha onde informa dados da criança - se há alergia, restrição alimentar ou outra observação acerca da saúde e bem-estar da cria. Os europeus são mais tranquilos e menos ‘detalhistas’. Já os pais brasileiros querem feed backs por WhatsApp. “Argentinos e brasileiros costumam perguntar mais”, fala Pedro.

A professora Emily Góes, coordenadora do curso de Gestão e Negócios da Unifacs, diz que para ter essa experiência as famílias não se incomodam em pagar mais, para que as crianças estejam incluídas num contexto de lazer direcionado. “Não é só um parquinho. É um conforto maior aos pais, que sentem que é algo que a vale pena. As grandes redes estão investindo em metodologias e brinquedos educativos, atividades cognitivas, por exemplo” (veja opções ao lado).

No setor, há um consenso de que no cenário pós-covid, a busca por hotéis com esse tipo de serviço se intensificou. “Uma oferta ampla de serviços de lazer, com monitores infantis e adultos especializados, e uma estrutura adequada e completa de entretenimento, ainda são diferenciais de mercado muito buscados” , justifica Thiago Sena, diretor da ABIH-BA.

Se as crianças querem exercitar outros papéis para além de filhos, e adultos para além de pais, é hora de se permitir e investir. “Isso promove saúde mental. Entretanto há que ficar claro que tudo isso se aplica a um contexto em que os pais cuidam efetivamente dos seus filhos, não estamos falando das terceirizações”, finaliza Alessandro.

Opções

