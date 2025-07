CORREIO EXPERIMENTA

Redação do Correio recebe degustação para eleger o melhor pãozinho delícia de 2025

Ao todo, 37 marcas enviaram produtos para serem degustados pelo júri

Carolina Cerqueira

Publicado em 23 de julho de 2025 às 06:15

O júri responsável pela degustação de pãozinho delícia na redação do CORREIO Crédito: Marina Silva

Um desfile de pãezinhos delícia. Chegava um com recheio de creme de queijo, vinha outro com uma camada generosa de creme de camarão. Até os sabores mais inusitados, como moqueca e siri, estavam presentes. De chocolate? Tem também! >

Foi com mistura de cheiros e sabores que a redação do Jornal Correio trabalhou na tarde de terça-feira (22). O sacrifício foi em nome do Correio Experimenta, um projeto para lá de delicioso, criado em 2024. A missão foi degustar e eleger o melhor. Desta vez, o produto foi o pãozinho, iguaria baiana que não pode faltar nas festas por aqui. >

A editora-chefe do Correio, Linda Bezerra, resume que o projeto é divertido, mas criterioso. "Você tem um júri técnico, produtos de boa qualidade e uma seriedade muito importante porque é preciso ter a responsabilidade de indicar algo para o leitor", defende. >

Editora-chefe do Correio ao lado dos jurados Celso e Caio Crédito: Marina Silva/CORREIO

Foram 37 marcas participantes da competição, que enviaram seus produtos para que 10 jurados pudessem avaliar sem saber de onde era a iguaria que estava provando. Dos clássicos aos inovadores, todos competiram juntos. A avaliação foi feita sob quatro critérios: sabor (peso quatro), apresentação (peso dois), inovação/criatividade (peso dois) e textura (peso dois). >

No time de jurados, estiveram presentes a chef Elíbia Portela, criadora do pãozinho delícia, Celso Vieira, chef e sócio do Pasta em Casa, e Marco Caria, chef e dono do Isola Cucina Italiana. Como não técnicos estavam a criadora de conteúdo Larissa d’Eça, administradora do perfil @asmelhorescoisasdesalvador, e um time do Correio composto pela editora-chefe Linda Bezerra e pelas repórteres Luiza Gonçalves e Elaine Alves.>

“A inventora mesmo disso aqui foi minha mãe, ela que me deu o princípio disso, que me fez conhecer a fermentação, que é o mais importante. Eu fui seguindo, eu dei a capa e o nome”, contou Elíbia. “Fui para São Paulo e levei essa iguaria, mas lá ninguém quis saber, fez sucesso na Bahia mesmo e o turista que chega aqui quer logo conhecer o pãozinho delícia”, acrescentou a chef. >

Para completar, três assinantes do Jornal ganharam a oportunidade de integrar o time. Eles foram vencedores do concurso cultural que escolheu os autores das melhores frases sobre pãozinho delícia. Os sortudos foram Luana Santos, Miucha Furtado e Caio Figueiredo. >

Luana, Caio e Miucha, jurados assinantes do Correio Crédito: Marina Silva/CORREIO

Luana, que tem 40 anos e trabalha na área de finanças, veio preparada. “Só tomei café, nem almocei, justamente para poder conseguir comer todos”, avisou ela, que cresceu acompanhando a produção de pãozinho delícia na fazenda da avó, com fermentação natural e o queijo produzido lá mesmo. >

Miucha, médica veterinária de 39 anos, era pura animação. “Quando eu vi a chamada para o concurso de assinantes, eu falei que era a oportunidade perfeita, que o dia da degustação seria o dia perfeito”, disse ela, que faz um programa de reeducação alimentar e tem o pãozinho delícia como o único alimento que não abre mão de jeito nenhum. >

Caio, engenheiro mecânico de 26 anos, compartilhou que estava ansioso para conhecer 37 pãezinhos diferentes e descobrir os seus preferidos. “Eu já tinha visto as outras competições, vi que teve de pizza e de hambúrguer. Quando eu vi que teria de pãozinho, soube que seria a minha vez”, disse. >

O projeto Correio Experimenta elegeu, em 2024, o melhor ovo de Páscoa, a melhor pizza, o melhor hambúrguer delivery, a melhor torta doce e o melhor panetone. Em 2025, já repetiu a dose elegendo um novo melhor ovo de Páscoa e, agora, inova com o concurso de melhor pãozinho delícia. O resultado será divulgado na edição dos dias 26 e 27 do Jornal Correio. >