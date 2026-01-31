Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Só de toalha: bloco transforma a Barra em banho coletivo de glitter e folia no pré-Carnaval

Bloco Chuveirão ocupa o bairro de folia com fanfarra com mais de mil adeptos e irreverência no “Habeas Corpus”

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 05:00

Bloco Chuveirão
Bloco Chuveirão Crédito: Divulgação

Com esse calor que mais parece uma sucursal do inferno, sair só de toalha nas ruas de Salvador é um convite tentador. Claro, em dias comuns da capital, vão te chamar de maluco. Mas se você ver alguém de toalha e touca no próximo dia 11 de fevereiro, na Barra, com fanfarra puxando o cortejo, glitter caindo do alto e um chuveiro cenográfico espalhando brilho no meio da rua, pode ir atrás. Com certeza é o Bloco Chuveirão abrindo o pré-carnaval do “Habeas Corpus”.

Lógico, não se trata de um banho coletivo. É o Bloco Chuveirão, que há sete anos transforma a última noite antes da abertura oficial do Carnaval de Salvador em um ritual próprio de alegria, memória e ocupação popular do espaço urbano. O bloco já é considerado tradição. A concentração acontece a partir das 19h, na Rua Marques de Leão, de onde o cortejo segue pelas ruas Miguel Burnier e Airosa Galvão, passa pela Avenida Oceânica e chega ao Farol da Barra, ao menos quem consegue chegar até o final depois de tanto goró no juízo, já que seus ‘sócios’, ou melhor, banhistas têm open bar.

“A ideia do bloco surgiu entre amigos do Imbuí. A gente queria sair junto no Carnaval, fazer uma fantasia, brincar na rua. Resolvemos criar algo diferente: montar um chuveiro móvel e empurrar ele pela rua, dizendo que estava vindo o Chuveirão. O nome nasceu dessa brincadeira. Tudo foi feito de forma voluntária, sem fins lucrativos. A gente comprou as toalhas, mandou bordar, fez o projeto do chuveiro, comprou o material e montou tudo. No primeiro ano, saímos do Shopping Barra até perto do Farol da Barra. Foram mais de duas horas de cortejo e, antes de chegar lá, o chuveiro já tinha quebrado, mas a gente continuou a brincadeira”, lembra Ícaro Ambrozi, um dos idealizadores.

No primeiro ano, foram 50 amigos. No ano seguinte, já eram 128 pessoas. Hoje o bloco reúne entre 1.200 e 1.500 foliões antes mesmo do carnaval começar. “A gente nunca imaginou que o bloco ia tomar essa proporção toda, um bloco que começou ali pra 50 pessoas que eram só amigos. É surreal esse projeto. Esse ano, pela primeira vez, vamos ter um open bar com open drinks em parceria com a Oxe drinks”, conta Everton Nascimento, também fundador deste suco de confusão.

O bloco abriu recentemente o quarto lote, que custa R$ 260, com open bar de bebidas, mais a fantasia, que engloba logicamente uma toalha estampada para você enrolar na cintura e um copo personalizado. A venda acontece por meio do site Bilheteria Digital. O link está no perfil do Instagram do bloco (@blocochuveirao). É na concentração que acontece o open drink, que será uma novidade este ano. No trajeto, cerveja, água e refri estão no pacote.

“O Bloco Chuveirão esgota todos os anos. A gente tem um público muito fiel, muitos já estão com a gente desde a primeira edição. Tem uma galera que já espera a abertura das vendas para garantir, porque o bloco já faz parte da programação do pré-Carnaval dessas pessoas”, disse Miqueias Nunes, também idealizador. “Essa conexão vem do fato de que o público participa da construção do Chuveirão. Eles dão sugestões de toalha, opinam sobre o open bar, acompanham tudo de perto. Não é só um bloco, é uma experiência construída junto com quem curte com a gente”, completa.

Bloco Chuveirão

Bloco Chuveirão por Divulgação
Bloco Chuveirão por Divulgação
Bloco Chuveirão por Divulgação
Bloco Chuveirão por Divulgação
Bloco Chuveirão por Divulgação
Bloco Chuveirão por Divulgação
Bloco Chuveirão por Divulgação
Bloco Chuveirão por Divulgação
Bloco Chuveirão por Divulgação
Bloco Chuveirão por Divulgação
Bloco Chuveirão por Divulgação
Bloco Chuveirão por Divulgação
Bloco Chuveirão por Divulgação
Bloco Chuveirão por Divulgação
1 de 14
Bloco Chuveirão por Divulgação

A trilha sonora da noite não vem de trios elétricos nem de playlists digitais. Quem comanda o ritmo é uma banda de fanfarra, o tradicional “chupa catarro”. Trompetes, tambores e metais conduzem o desfile e dão o tom do cortejo, criando uma atmosfera que lembra os carnavais de antigamente, quando a rua era palco, arquibancada e camarote ao mesmo tempo.

Se a música puxa o passo a animar este pré-carnaval na Barra, é a irreverência que define a identidade do Chuveirão. O kit do folião inclui uma toalha, usada como fantasia e abadá improvisado, em referência direta ao nome do bloco. O já famoso chuveiro cenográfico completa a experiência, “banhando” os participantes com glitter. Todo mundo vira parte da cena. E muita gente parece preparar o corpo o ano todo para poder sair só de toalha na rua.

“A gente mantém essa tradição (da toalha) porque o abadá sempre foi mais do que uma camisa, no bloco chuveirão a toalha já vira um acessório para o restante do ano, já virou uma é identidade do bloco durante o carnaval. O preparo começa cedo, com muita conversa, referência e cuidado nos desenhos”, conta Helen Nascimento, também organizadora da trupe.

Além da diversão, o Chuveirão também nasce como resposta às transformações recentes do Carnaval de Salvador. Com a perda gradual de protagonismo do axé no cenário nacional e o crescimento dos blocos de rua e circuitos alternativos em várias cidades do país, o grupo enxergou uma brecha para resgatar elementos da memória da festa.

Esse espírito tem feito do Chuveirão um dos momentos mais aguardados do calendário pré-carnavalesco da Barra. A cada edição, moradores, turistas, foliões experientes e estreantes se misturam no mesmo fluxo e fazendo o bloco crescer todo ano.

“Para a gente é muito gratificante ver o crescimento do bloco. O retorno da galera é impressionante. A gente consegue reunir casais, solteiros, idosos, pessoas mais velhas, todo mundo junto em um ambiente confortável, tranquilo e de muita diversão, cantando com a banda de sopro, dançando e se divertindo. Ver essa adesão do público, esse crescimento de sair de 50 pessoas para quase 1.500 em 2026, é algo que dá muita felicidade. Representa esse espírito de comunhão e celebração, de viver o Carnaval de Salvador com os amigos. Eu sempre brinco que é uma festa nossa, dos nossos amigos, dentro da maior festa popular do mundo, e isso é motivo de muito orgulho para a gente”, completa Ícaro Ambrozi, que lembra também da turma da manguaça.

“Rapaz, tem gente que no outro dia me pergunta como conseguiu chegar até o Farol pelo nível da cachaça que tomou”, brinca. Aí só um chuveirão frio na cabeça mesmo para ver se cria juízo…

Tags:

Bloco Chuveirão

Mais recentes

Imagem - Quem vai saudar Iemanjá? Crescimento do 2 de Fevereiro, com até 40% de turistas, impõe novos desafios

Quem vai saudar Iemanjá? Crescimento do 2 de Fevereiro, com até 40% de turistas, impõe novos desafios
Imagem - Uma noite no zoológico: saiba como é o passeio noturno no Parque Zoobotânico de Salvador

Uma noite no zoológico: saiba como é o passeio noturno no Parque Zoobotânico de Salvador
Imagem - Makerfolia: como participar de oficina digital de máscaras de Carnaval para crianças e adolescentes

Makerfolia: como participar de oficina digital de máscaras de Carnaval para crianças e adolescentes

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista de ônibus sofre infarto durante o trabalho em Salvador
01

Motorista de ônibus sofre infarto durante o trabalho em Salvador

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
02

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'
03

Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'

Imagem - Justiça nega pedido da esposa de Binho Galinha para participar de audiência sem uniforme prisional
04

Justiça nega pedido da esposa de Binho Galinha para participar de audiência sem uniforme prisional