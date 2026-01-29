PROGRAME-SE

Makerfolia: como participar de oficina digital de máscaras de Carnaval para crianças e adolescentes

Projeto é iniciativa do KreativLab do Goethe-Institut Salvador

Thais Borges

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12:51

‘Makerfolia’ une carnaval, tecnologia e criatividade no KreativLab do Goethe-Institut Salvador Crédito: Divulgação

O pré-Carnaval dos pequenos e o fim das férias escolares formaram a combinação ideal para uma uma experiência cultural e educativa. Na próxima quarta-feira (4), o KreativLab promove o ‘Workshop Makerfolia – Oficina de Modelagem e Fabricação Digital de Máscaras’, no Goethe-Institut Salvador.

De acordo com os organizadores, a atividade conecta a tradição do Carnaval no Brasil e na Alemanha à inovação tecnológica, em um convite a crianças e adolescentes a explorarem o universo maker de forma lúdica e criativa.

Crianças e adolescentes 1 de 5

A oficina foi pensada para pessoas de 10 a 14 anos e propõe uma imersão cultural. O ponto de partida é uma experiência audiovisual com vídeos que apresentam diferentes carnavais do Brasil e da Alemanha, ampliando o repertório cultural dos participantes e estimulando referências visuais para a criação das máscaras. A partir daí, a tecnologia entra em cena como ferramenta de expressão artística.

Orientados pelo instrutor Henrique Scander, os participantes vão aprender conceitos básicos de modelagem digital e criar o design de suas próprias máscaras em software específico. O processo inclui a conversão do projeto para arquivos compatíveis com o corte a laser e a compreensão de noções técnicas como potência, intensidade e velocidade do equipamento, aproximando as crianças das linguagens da fabricação digital de forma acessível e prática.

O momento mais esperado da ‘makerfolia’ é na etapa de corte a laser, momento em que as máscaras ganham forma na máquina e os participantes acompanham todo o funcionamento do equipamento, entendendo na prática como a tecnologia transforma ideias em objetos reais. Depois, é o momento de personalizar a peças, utilizando tintas, tecidos, glitter, penas e outros insumos de artesanato.

A oficina também será registrada por meio de captação audiovisual, com fotografias profissionais, vídeos gravados em smartphone e conteúdos pensados para redes sociais. Depoimentos dos participantes vão destacar o processo criativo, os aprendizados e a vivência de unir cultura, tecnologia e Carnaval em um mesmo espaço.

Serviço

Workshop Makerfolia – Oficina de Modelagem e Fabricação Digital de Máscaras

Local: KreativLab – Goethe-Institut Salvador, Corredor da Vitória

Data: 04 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: 13h30 às 17h30