Tem até salão de beleza: conheça 5 moradias para idosos em Salvador e região

Mas a imagem negativa se desfaz diante de opções de quartos individuais e até mesmo suítes. É possível encontrar ambientes luxuosos e com área verde.

No Lar Franciscano Santa Isabel, no bairro da Saúde, em Salvador, há um jardim florido. A moradora Inês Britto, de 85 anos, conta que adora o ambiente e está sempre cuidando das plantas.

Na suíte, que ela mesma escolheu, colocou cama, armário, poltrona, geladeira, microondas e televisão. Tudo está decorado com seus objetos pessoais, que incluem fotografias, objetos religiosos e uma coleção de cerca de 300 xícaras.

Veja abaixo histórias de quatro idosos que escolheram morar em lares para idosos mesmo tendo a opção de morarem sozinhos ou com os filhos:

No Hotel Lar Sênior Residence, há até mesmo um salão de beleza. O espaço leva uma decoração ao estilo clássico, repleta de móveis antigos.

São servidas cinco refeições por dia e é oferecido um serviço de apoio que conta com cuidadores, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos.

No Terça da Serra e no Residencial Longevité, há terapia ocupacional, fisioterapia e musicoterapia. No segundo, ainda há terapia psicomotora, nutricionista, ginástica leve, atividades recreativas e festas.