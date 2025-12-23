ACHADINHOS

Vai participar do Amigo Secreto das Cores? Veja ideias criativas e acessíveis de presentes

Com opções a partir de R$ 1,49, é possível montar os kits de Natal a partir de dicas de shopping de Salvador

Thais Borges

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 13:36

Amigo Secreto das Cores vira tendência: confira ideias criativas e acessíveis de presente no Shopping Center Lapa Crédito: Divulgação

Se sua família ou grupo de amigos decidiu embarcar em uma das maiores trends do momento - o Amigo Secreto das Cores -, não há motivo para desespero. Ainda há tempo para montar kits criativos, bonitos e acessíveis que seguem a dinâmica da brigadeira.

Nesse amigo secreto, cada pessoa sorteia uma cor e monta um presente inteiro nesse tom. Para ajudar quem está com dúvidas para escolher os itens de cada kit e ainda está com o tempo apertado, o Shopping Center Lapa reuniu inspirações que podem ser encontradas em cinco lojas, com opções a partir de R$ 1,49. Na lista de sugestões, há cores como vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, lilás, rosa, marrom, branco e preto.

Com opções a partir de R$ 1,49, confira as sugestões de kits no Shopping Center Lapa 1 de 9

Na Dalim Acessórios, localizada no piso L3, é possível encontrar itens para cabelo, maquiagem, produtos de skincare, body splash e sacolas coloridas para embalar o presente. A loja também tem brincos, pulseiras, colares e outros acessórios por preços a partir de 4,99.

Quem está em busca de cosméticos, presilhas e até mini chapinha por R$ 19,99, pode seguir para a Boca Roxa Maquiagens e Acessórios (L2). A marca pode ser um trunfo para quem quer montar um kit de beleza completo e dentro da paleta escolhida.

Já nas Lojas Americanas (L1), é possível comprar guloseimas em diversas cores da sacolinha (salgadinhos, bombons, bolinhos e biscoitos, que custam a partir de R$ 1,49), além de hidratantes e mini brinquedos em tons variados. Enquanto isso, na Cacau Show (L2), há opções de trufas, tabletes de chocolate, esfera do universo Harry Potter e um mini panetone que sai por R$ 29,99, para os “Cacau Lovers”.

Na Papel e Cia (L2), há uma variedade de canetas, marca-textos, papelaria fofa, agendas e garrafas que ajudam a fechar o Amigo Secreto das Cores com criatividade e personalidade. Os itens começam a partir de R$ 1,99.