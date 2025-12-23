COMPRAS

Guia de compras: veja os melhores presentes de última hora a partir de R$ 5

As opções podem ser encontradas em shoppings de Salvador e até no metrô

Thais Borges

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15:04

Achadinhos de maquiagem e cosméticos no Metrô Bahia Crédito: Divulgação

Deixou os presentes de Natal para a última hora e não faz ideia do que comprar? Ainda dá tempo de escolher as lembrancinhas de forma inteligente, se você já souber onde e o que vai comprar.

Por isso, reunimos aqui dicas de presentes que podem ser encontradas no Shopping Paralela, no Parque Shopping Bahia e até no sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (Metrô Bahia). As indicações começam com preços a partir de R$5.

Parque Shopping Bahia

No centro de compras localizado em Lauro de Freitas, é possível encontrar desde lembranças acessíveis até itens mais tradicionais, contemplando diferentes estilos, idades e preferências. Entre as peças de vestuário, é possível encontrar blusas a partir de R$119,90 e opções de roupas femininas com preços a partir de R$59,90.

Se sua intenção é presentear um torcedor do Esporte Clube Vitória, a camisa oficial do time pode ser encontrada a partir de R$279,99, enquanto lojas especializadas em artigos religiosos oferecem produtos a partir de R$39,90. Para quem gosta de dar opções gastronômicas de presente, os chocolates da Kopenhagen aparecem como alternativa com valores a partir de R$49,90.

Na Ri Happy, há brinquedos a partir de R$29,95, enquanto lojas como a Polo Wear investiram em combos promocionais com preços a partir de R$29,99. Em O Boticário, é possível encontrar presentes a partir de R$29,90, ideais para quem busca lembranças de perfumaria e cuidados pessoais.

Shopping Paralela

No Shopping Paralela, há opções de presentes com preços até R$100 para quem ainda busca surpreender familiares e amigos com carinho e boas escolhas.

A seleção reúne itens que incluem aromas, roupas confortáveis, acessórios cheios de estilo e produtos de autocuidado. As alternativas são para diferentes perfis. Na XXI Aromas e Essências, é possível encontrar spray para casa por R$74,90, enquanto a Henks tem blusa polo por R$99. Na Rufians, há óculos a partir de R$28,99, enquanto a Dinni Calçados tem sandália de dedo por R$99,99.

Já na L’Occitane au Brésil, o spray perfumado sai por R$99,90, enquanto a Natura tem kit de sabonetes por R$76,90. Nas Havaianas, há opções de sandália por R$ 68,99, enquanto a South tem blusa T-shirt por R$ 100. Na C&A, há opções de bermuda feminina por R$ 99,99 e na Maria Bonita, há conjunto de acessórios femininos por R$ 79,90.

Metrô

Por outro lado, se você está sem muito tempo, pode fazer compras até no deslocamento. Nas estações e terminais do Metrô Bahia, há 231 estabelecimentos comerciais espalhados, com uma variedade de ojas e quiosques que oferecem desde papelaria e vestuário até maquiagem e acessórios eletrônicos.

Os três malls do Metrô Bahia ficam nos terminais Acesso Norte e Mussurunga, além da Estação Acesso Norte e prometem alternativas para todos os bolsos, mas também praticidade e facilidade de acesso entre os compromissos. É possível encontrar desde bijuterias por R$5, itens de maquiagem por R$10 até calcinhas com preços a partir de R$20 e caixas de som a partir de R$ 35,99.