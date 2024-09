FUTEBOL

Pênalti, vaias e piada: Caio Alexandre vive 'pesadelo' em goleada contra o Fortaleza

O jogador já chegou à Arena Castelão com clima de hostilidade. Magoada com o atleta, que deixou o clube cearense de forma conturbada, a torcida do Leão do Pici esperou a entrada do volante em campo para começar a “pegar no pé”. Notas de R$ 3 com o rosto dele foram carregadas nas mãos de quem estava nas arquibancadas, junto com vaias e palavras ofensivas. Esse foi o primeiro encontro dele com seu ex-clube no Ceará.