ARTIGO

Bahia Farm Show: Inovação e sustentabilidade no Agro

A Bahia Farm Show 2024 evidenciou, mais uma vez, a pujança do agronegócio na Bahia e no Brasil

O Odacil Ranzi

Publicado em 20 de junho de 2024 às 05:00

Bahia Farm Show chegou à sua 18ª edição em 2024 com a marca de ser a maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste do Brasil, consolidando-se como uma das mais importantes do país. Com imenso orgulho, alcançamos mais uma vez resultados excepcionais nesta edição, que terminou no último sábado (15), batendo mais um recorde de público: foram mais de 111 mil visitantes ao longo do evento.

Este número expressivo de participantes é um claro indicativo da relevância e do impacto que a Bahia Farm Show tem no setor agropecuário nacional. A cada ano, a feira se firma como um ponto de encontro essencial para produtores, empresários, pesquisadores e entusiastas do agronegócio, que vêm em busca de novidades tecnológicas, soluções inovadoras e oportunidades de negócios.

Entre os muitos destaques deste ano, tivemos o lançamento do “Plano ABC+Bahia”, uma iniciativa com vigência até 2030 que visa impulsionar o desenvolvimento sustentável da agropecuária local. Este plano é um marco na nossa jornada em direção a uma agricultura mais responsável e adaptada às exigências ambientais contemporâneas, priorizando a mitigação das emissões de gases de efeito estufa e a adaptação às mudanças climáticas. Este compromisso demonstra que o setor agropecuário está atento às questões globais e disposto a liderar pelo exemplo em sustentabilidade.

Além disso, durante a feira, foi apresentado o resultado da pesquisa da soja, com dados desenvolvidos pela Fundação Bahia. Estas pesquisas são fundamentais para garantir a produtividade e a competitividade da nossa região, evidenciando nossa constante preocupação com o avanço tecnológico e a eficiência na produção. Também tivemos a participação da agricultura familiar, mostrando que o desenvolvimento do nosso setor tem a participação de todos.

A Bahia Farm Show 2024 evidenciou, mais uma vez, a pujança do agronegócio na Bahia e no Brasil. As inovações tecnológicas apresentadas durante o evento mostraram que estamos na vanguarda do setor, impulsionando a economia e gerando riquezas para o nosso país. O agronegócio é, sem dúvida, um dos grandes motores da economia brasileira.

Gostaria de expressar minha gratidão a todos os participantes, autoridades e visitantes que contribuíram para o sucesso desta edição. É graças ao apoio e à participação de cada um que a Bahia Farm Show se torna, a cada ano, mais pujante e significativa. Estamos confiantes de que a feira do próximo ano, que acontecerá entre os dias 9 e 14 de junho, será ainda maior e mais inovadora. Continuaremos buscando parcerias e unindo esforços para promover o desenvolvimento do nosso país, sempre com o compromisso de crescer de forma sustentável e responsável.

A Bahia Farm Show não é apenas uma feira; é um símbolo do nosso potencial, da nossa capacidade de inovar e de transformar. É um orgulho ser parte dessa história e continuar a escrever novos capítulos de sucesso no agronegócio brasileiro.