RESPONSABILIDADE SOCIAL

Setor produtivo transforma realidades no entorno de polos industriais

Investimentos sociais de grandes companhias transformam realidades e geram novas oportunidades no estado

Donaldson Gomes

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 15:59

Apoio é fundamental para a associação de Agricultores Familiares do Mato Limpo, em Araçás Crédito: Divulgação

Ter um PIB per capita elevado está longe de ser sinônimo de desenvolvimento, mas é um bom sinal. Significa que volume de riquezas gerado numa determinada região é alto. Para que os indicadores elevados se tornem sinônimos de melhorias nas condições de vida das pessoas é necessário fazer um pouco mais.

Um exemplo claro disso é o trabalho que a Braskem desenvolve principalmente em cidades que estão no entorno de Camaçari, indica Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia. “Somente no ano passado, cerca de 15 mil pessoas foram beneficiadas por projetos como o Empreendedoras Braskem, voltado para a capacitação de mulheres na gestão de negócios; o Programa Ser+, direcionado para cooperativas de reciclagem de resíduos, oferecendo assistência técnica e doação de equipamentos; a Ação Braskem de Educação Ambiental, que promove a conscientização ambiental em escolas públicas; o Corais de Maré, que restaura corais nativos na Baía de Todos os Santos , entre outras iniciativas”, conta.

Além de Camaçari, onde estão concentradas as operações da companhia, as ações da Braskem se voltam também para as comunidades vizinhas, em municípios como Dias d’Ávila, Candeias, Simões Filhos e Salvador. “Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento das regiões, promovendo um relacionamento com as comunidades baseado no diálogo e transparência, e buscando sinergia entre as demandas locais e as causas de responsabilidade social prioritárias para a Braskem”, diz.

A Braskem promove ou patrocina diversos projetos. Somente em 2024, cerca de 15 mil pessoas foram impactadas por nossas ações sociais, que somaram mais de R$13 milhões investidos nos últimos quatro anos. Podemos destacar algumas, como o Empreendedoras Braskem, que capacita mulheres para empreender, trabalhando nelas conceitos de empreendedorismo e livre iniciativa, Recursos Humanos, Finanças, Produção, Marketing e Vendas.

Já o Ponto da Moda capacita os participantes, moradores da Cidade Baixa, em Salvador, como operadores de costura polivalentes. Com 240 horas de aula distribuídas em cinco módulos, ao final do curso eles recebem certificado para operar diferentes máquinas utilizadas no segmento têxtil.

O Programa Ser+ oferece assistência técnica e capacitações, além de doação de equipamentos para cooperativas de reciclagem nos cinco estados onde a Braskem tem operações industriais - Bahia, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul -, beneficiando 23 cooperativas e mais de 690 cooperados em todo o país.

Bom para todos

Na Bracell, a filosofia de que tudo o que é feito precisa ser bom para as comunidades é levada a sério. Na Bahia, por exemplo, a empresa aposta em programas que visam ao fortalecimento da educação, por meio da capacitação de professores, coordenadores pedagógicos e gestores municipais em cidades no raio de influência da empresa; e no bem-estar das populações que estão em toda a sua área de influência.

Somente em 2024, as iniciativas de empoderamento beneficiaram 14,3 mil pessoas em 23 municípios.

“Somente o Programa de Fomento a Negócios de Impacto gerou renda para quase 7 mil pessoas e apoiou quatro associações, que conseguiram captar R$ 822.925,90 por meio de editais públicos para desenvolver seus projetos”, lembra Rudine Antes, diretor-geral da empresa no estado.