BALANÇO

100 mil doses de vacina contra a gripe são aplicadas em Dia D na Bahia

Secretarias alertam que o imunizante fica disponível nos postos durante todo o ano

Tharsila Prates

Publicado em 12 de maio de 2025 às 23:30

Criança é vacinada contra a gripe Crédito: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

Milhares de baianos atenderam à campanha no Dia D de vacinação contra a gripe, no último sábado (10), indo aos postos de saúde para serem imunizados. A adesão de 100% dos municípios da Bahia resultou em quase 100 mil doses aplicadas. Somente no drive-thru montado no Centro de Convenções de Salvador, ação feita em uma parceria da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, foram 2.825 vacinados. >

Após o dia D, o imunizante contra a gripe continua disponível nos postos de saúde, fazendo parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos (a partir de 60 anos de idade), tornando permanente a proteção para esses públicos.>

Também fazem parte dos grupos elegíveis as puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.>

Na Bahia, o público-alvo é formado por 3,6 milhões de pessoas. A meta é vacinar 90% deste público. “A vacinação é a principal forma de prevenção e vamos trabalhar junto com os municípios para alcançar esta meta. A vacinação contra a influenza é fundamental para reduzir as complicações, internações e óbitos decorrentes das infecções pelo vírus”, afirma a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.>