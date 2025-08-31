Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Advogada morre após acidente com caminhão de lixo no sul da Bahia

OAB lamentou a morte da profissional

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 08:28

Julie Evelyn Reis Dias Santos
Julie Evelyn Reis Dias Santos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um acidente de trânsito, envolvendo uma motocicleta e um caminhão de lixo, terminou na morte de uma advogada em Itabuna, no sul da Bahia. A colisão entre os dois veículos aconteceu na noite da última sexta-feira (29); a profissional morreu no hospital nesta sábado (30).

De acordo com a 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itabuna, responsável pela investigação do caso, a vítima é a advogada Julie Evelyn Reis Dias Santos, de 27 anos. Segundo um familiar contou à polícia, a mulher estava em uma motocicleta quando colidiu com um caminhão de coleta de lixo e foi socorrida para atendimento médico. 

Informações da Secretaria de Transportes e Trânsito de Itabuna (Settran) apontam que a advogada pode ter perdido a direção do veículo, pois, no local da colisão, ficaram marcas de frenagem, "o que indica que a vítima tentou frear a motocicleta". O resultado da perícia, que ainda não está disponível, vai apontar as causas oficiais do acidente. 

O acidente ocorreu na noite da sexta-feira. Julie foi atendida por um equipe médica no local do acidente e foi encaminhada para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta sábado. 

Nas redes sociais, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Subseção de Itabuna lamentou a morte da profissional. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força e conforto a todos".

"Guias para perícia e remoção foram expedidas, e o caso segue em investigação", informou a Polícia Civil. 

Mais recentes

Imagem - Breno da Empada anuncia permanência em Salvador e novo formato para loja

Breno da Empada anuncia permanência em Salvador e novo formato para loja
Imagem - Construção da Ponte Salvador-Itaparica começará em junho de 2026, confirma consórcio

Construção da Ponte Salvador-Itaparica começará em junho de 2026, confirma consórcio
Imagem - No Dia do Nutricionista, confira 6 dicas para comer saudável

No Dia do Nutricionista, confira 6 dicas para comer saudável

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua