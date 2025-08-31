ITABUNA

Advogada morre após acidente com caminhão de lixo no sul da Bahia

OAB lamentou a morte da profissional

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 08:28

Julie Evelyn Reis Dias Santos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um acidente de trânsito, envolvendo uma motocicleta e um caminhão de lixo, terminou na morte de uma advogada em Itabuna, no sul da Bahia. A colisão entre os dois veículos aconteceu na noite da última sexta-feira (29); a profissional morreu no hospital nesta sábado (30).

De acordo com a 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itabuna, responsável pela investigação do caso, a vítima é a advogada Julie Evelyn Reis Dias Santos, de 27 anos. Segundo um familiar contou à polícia, a mulher estava em uma motocicleta quando colidiu com um caminhão de coleta de lixo e foi socorrida para atendimento médico.

Informações da Secretaria de Transportes e Trânsito de Itabuna (Settran) apontam que a advogada pode ter perdido a direção do veículo, pois, no local da colisão, ficaram marcas de frenagem, "o que indica que a vítima tentou frear a motocicleta". O resultado da perícia, que ainda não está disponível, vai apontar as causas oficiais do acidente.

O acidente ocorreu na noite da sexta-feira. Julie foi atendida por um equipe médica no local do acidente e foi encaminhada para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta sábado.

Nas redes sociais, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Subseção de Itabuna lamentou a morte da profissional. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força e conforto a todos".