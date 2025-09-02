Mistério das carretas: o destino das carretas de combustível do PCC abandonados na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:36
Apenas nove das 22 carretas de empresas investigadas por suspeita de ligação ao Primeiro Comando da Capital (PCC), abandonados na última sexta-feira (29), permanecem no local. As carretas das empresas G8Log e Moskal Log, pertencentes a empresários apontados por ligação com o esquema bilionário do PCC, que envolve postos de gasolina e lavagem de dinheiro por meio de fintechs, estão paradas em uma área de posto de combustível do município baiano, às margens da BA-535. ASSISTA:
Carretas em posto na Bahia