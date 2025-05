FOI VOCÊ?

Aposta de Salvador fatura R$ 69 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta (15)

Uma aposta de Salvador acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de quinta-feira (15), e faturou R$ 69 mil. Trata-se de um bolão com 15 pessoas. O valor total é de R$ 69.841,50 e, se dividido igualmente, ficará R$ 4,6 mil para cada. >

Mais três sortudos acertaram a quina no estado. Nestes casos, todos são jogos individuais. Eles são de Salvador, Teixeira de Freitas e Barreiras. O prêmio será de R$23.280,53 - porque varia conforme a quantidade de números apostados. >

O resultado do sorteio foi: 05, 23, 32, 34, 47 e 56.>

Ninguém acertou todos os números e o prêmio acumulou em R$ 68 milhões. O próximo sorteio será no sábado (17). >

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, o jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).>