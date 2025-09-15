EDUCAÇÃO

Articulista do CORREIO recebe prêmio por coorientação de dissertação na Ufba

Jorge Emanuel Reis Cajazeira é professor da Uefs

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09:32

Jorge Emanuel Reis Cajazeira Crédito: Divulgação

O professor Jorge Emanuel Reis Cajazeira, articulista do CORREIO e docente do Mestrado em Administração da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), foi agraciado pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Gestão Social (PDGS) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) com o Prêmio de Melhor Dissertação – Edição 2025.

A entrega ocorreu na sexta (12) e destacou a coorientação da pesquisa de mestrado de Fernanda Silva Rocha, intitulada “Os Truká de São Félix: Resgatando Memórias e Construindo o Futuro por meio da Metodologia Rara”. O trabalho contou também com a orientação do professor Rodrigo Ladeira (Ufba) e foi reconhecido pela relevância social e acadêmica ao resgatar a memória do povo indígena Truká, fortalecendo sua identidade cultural e apontando perspectivas para um futuro sustentável.