Articulista do CORREIO recebe prêmio por coorientação de dissertação na Ufba

Jorge Emanuel Reis Cajazeira é professor da Uefs

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09:32

Jorge Emanuel Reis Cajazeira
Jorge Emanuel Reis Cajazeira Crédito: Divulgação

O professor Jorge Emanuel Reis Cajazeira, articulista do CORREIO e docente do Mestrado em Administração da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), foi agraciado pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Gestão Social (PDGS) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) com o Prêmio de Melhor Dissertação – Edição 2025.

A entrega ocorreu na sexta (12) e destacou a coorientação da pesquisa de mestrado de Fernanda Silva Rocha, intitulada “Os Truká de São Félix: Resgatando Memórias e Construindo o Futuro por meio da Metodologia Rara”. O trabalho contou também com a orientação do professor Rodrigo Ladeira (Ufba) e foi reconhecido pela relevância social e acadêmica ao resgatar a memória do povo indígena Truká, fortalecendo sua identidade cultural e apontando perspectivas para um futuro sustentável.

O papel de Cajazeira foi considerado essencial para garantir o rigor metodológico e a profundidade da investigação. A premiação reforça a força da cooperação entre instituições baianas e a importância de pesquisas que conciliam excelência acadêmica e compromisso social.

