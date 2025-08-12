'CRUCIAL'

Associação defende realização de concurso para reforçar gestão pública na Bahia

Número atual de profissionais ativos está muito abaixo do previsto em lei, segundo AGGEB

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:36

Profissionais trabalham com política pública Crédito: Reprodução

A Associação dos Gestores Governamentais do Estado da Bahia (AGGEB) voltou a cobrar do Governo do Estado a realização urgente de concurso público para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). A última seleção ocorreu em 2004, e o número atual de profissionais ativos está muito abaixo do previsto em lei, segundo a associação.

De acordo com o vice-presidente da AGGEB, Jorge Torres Junior, a Lei nº 11.366/2009 estabelece um quantitativo de 600 EPPGGs, mas hoje apenas 270 estão em atividade. "Isso traz um grande impacto nas ações que deveriam ser desenvolvidas junto a toda a máquina pública, já que nosso trabalho é pautado pelo desenvolvimento de ações estruturantes do Estado", afirmou o dirigente em nota.

Os EPPGGs atuam diretamente em secretarias estratégicas como Seplan, Saeb, Sefaz, Segurança Pública e Seinfra, além de órgãos como o Detran e a Procuradoria Geral do Estado (PGE). Para a AGGEB, a contratação de novos profissionais é fundamental para modernizar e melhorar a gestão pública estadual.

"O aumento do número de gestores governamentais será crucial para a melhoria dos serviços públicos que o Governo da Bahia tanto almeja e necessita", ressaltou Torres Junior.

Já o presidente da AGGEB, Thiago Xavier, destacou que a presença dos EPPGGs qualifica a administração pública. “A incorporação desses profissionais eleva a capacidade de gestão, tornando as políticas públicas mais transparentes e efetivas, o que melhora diretamente a prestação de serviços à população”, avaliou.

Ele lembrou que a carreira está estruturada em nível federal e já foi adotada por diversos estados e municípios, incluindo Salvador e Camaçari, o que reforça sua importância. “Isso mostra a relevância da carreira para a boa governança e o fortalecimento institucional”, disse.

Segundo Xavier, a entidade tem atuado de forma proativa para viabilizar o concurso público. A AGGEB já enviou ofícios, participou de reuniões com os secretários da Administração e do Planejamento e tem buscado apoio de parlamentares estaduais e federais, além de senadores.

Recomendação

A articulação recente com o Tribunal de Contas do Estado (TCE) resultou em uma recomendação formal da corte para que o Governo do Estado realize o concurso. “A ausência de concursos públicos não reflete apenas um descaso com a carreira, mas com toda a gestão estadual, visto que esta é a principal área afetada”, alertou o presidente.