MAIS PROBLEMAS

Atraso nos salários motiva protesto na BYD

Sindicato informou que parte dos trabalhadores ainda não recebeu o valor previsto para o último dia 5

Operários da construção civil da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) paralisaram as atividades na manhã de terça-feira (13) por atraso no pagamento. >

Segundo o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial de Camaçari e Região (Sindticcc), Antonio Ubirajara, cerca de 300 trabalhadores de duas empresas terceirizadas estavam sem receber salário e benefícios desde o último dia 5. >

Neste período, a estimativa é que, desses 300, 60% já receberam o pagamento e 40% estão com pendência. "Os trabalhadores estão com dificuldade para chegar ao trabalho", reclama. >

Os trabalhadores voltarão a trabalhar conforme o recebimento do salário, ou seja, acontecerá de forma gradual, segundo informou o representante sindical. Ubirajara ressaltou ainda que a BYD se comprometeu a pagar a remuneração na íntegra a todos, mesmo com os dias de falta por causa do protesto. >