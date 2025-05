GRATUITO

Semana S do Comércio reúne oficinas, serviços de saúde e beleza e até show; veja quando acontece

Evento vai ser realizado em Salvador e em outros 11 municípios baianos

Monique Lobo

Publicado em 14 de maio de 2025 às 18:50

Casa do Comércio Crédito: Reprodução

A primeira edição da Semana S do Comércio, evento idealizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), movimenta Salvador e outros 11 municípios baianos nesta sexta (16) e sábado (17). >

Uma programação voltada para empresários, trabalhadores e o público em geral foi montada com palestras, lazer, cultura e até a instituição de uma nova data no calendário estadual. Para participar do evento, nos dois dias, basta se inscrever gratuitamente no site da Semana S do Comércio. >

Na quinta, às 10h, a abertura oficial do projeto acontece, em Salvador, na Assembleia Legislativa da Bahia, quando vai ser oficializado o “Dia de Valorização da Fecomércio, Sesc e Senac BA”, que entra para o calendário estadual, durante uma sessão solene. Participam a presidente da Assembleia, Ivana Bastos, o presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, o deputado estadual Eduardo Salles, que propôs o Projeto de Lei, e demais autoridades do Legislativo, diretores da Fecomércio BA e convidados.>

No mesmo dia, a tarde, acontece o Innovation Day, no Teatro Sesc Casa do Comércio, com palestras e painéis sobre comércio eletrônico, sustentabilidade, inovação e marketing de influência. A palestra de abertura será de Maurício Landi, diretor de Marketing e Comercial do Mercado Livre, sobre “A força do comércio eletrônico do Estado da Bahia”, seguida da apresentação de Daniela Lacerda, especialista em Marketing de Influência e ESG, que vai discorrer sobre “Influência que vende: como construir marca, propósito e lucro no novo mercado”. Uma série de expositores estará presente no foyer, como a Grande Bahia e Ambipar.>

O primeiro painel do dia reunirá os coordenadores de câmaras setoriais da Fecomércio BA, Ana Alonso (Câmara da Mulher Empresária), Alana Elias (Câmara do Jovem Empresário) e Geraldo Cordeiro (Câmara do Pequeno e Micro Empresário, sob a mediação de Loyola Neto, subcoordenador da Câmara de Inovação e Tecnologia. O bate-papo girará em torno tema “Lideranças para a Inovação do Comércio de Bens e Serviços”.>

Na sequência, será realizada uma rodada de negócios inovadora chamada The Match, entre investidores e startups do ecossistema local, em uma parceria com a Associação Baiana de Startups (ABS). As vencedoras do projeto CNC Hunting, que buscou startups para auxiliar em desafios enfrentados pelas empresas do setor terciário também estarão presentes.>

O segundo painel do Innovation Day, “Oportunidades setoriais de inovação na Bahia” contará com as presenças de Sérgio Couto (Câmara de Assuntos Tributários), Julio Ribas (Câmara Empresarial do Turismo) e Josinaldo Leal (Câmara Empresarial de Relações de Consumo), com a mediação de Isabel Sartori (Câmara de Inovação e Tecnologia).>

A palestra magna de encerramento, prevista para as 19h, será de Claudinei Elias, diretor da unidade ESG da Ambipar, cujo tema é “A sustentabilidade como inovação no comércio de bens, serviços e turismo”.>

Já no sábado, à tarde, o evento se abre ao grande público com atividades simultâneas em Salvador e outras 11 cidades do interior, entre Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Jacobina, Jequié, Ilhéus, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Porto Seguro e Santo Antonio de Jesus. Na capital, a Arena Fonte Nova se transformará em um grande centro de experiências dos serviços ofertados pelo Sesc e Senac, com as quatro mega arenas Autocuidado, Formativa, Lúdico-Educativa e Movimento das Artes, além da presença de unidades móveis e do programa Sesc Mesa Brasil.>

A Arena do Autocuidado ofertará serviços de Beleza e Saúde, como ação educativa sobre saúde bucal e serviços de maquiagem, penteado, cortes de cabelo, entre outros. A Arena Formativa terá oficinas de cerâmica, fotografia mobile, marketing nas redes sociais, customização de camisetas. Já a Arena Lúdico-Educativa vai reunir atividades envolvendo leitura, ciências, realidade aumentada etc. E a Arena Movimento das Artes vai unir a Arena Drone, apresentação circense, entre outros.>