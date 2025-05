LIBERTADORES

Atlético Nacional x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto ocorre no estádio Atanasio Girardot, em Medellín

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de maio de 2025 às 14:00

Bahia volta a encontrar o Atlético Nacional pela Libertadores Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Atlético Nacional e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, pela 5ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2025. A partida é decisiva para ambas as equipes, especialmente para o Bahia, que pode garantir classificação antecipada às oitavas de final com uma vitória fora de casa.>

Onde assistir Atlético Nacional x Bahia ao vivo

O confronto terá transmissão exclusiva pelo streaming Paramount+.>

Atlético Nacional

O Atlético Nacional chega embalado por uma forte campanha como mandante em 2025: são 12 jogos no Atanasio Girardot, com 10 vitórias e 2 empates. Na Libertadores, venceu o Nacional-URU por 3 a 0 e o Internacional por 3 a 1 em casa. Contra clubes brasileiros em competições continentais, o retrospecto também é positivo: 7 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota nas últimas 9 partidas disputadas em Medellín. A equipe é vice-líder do grupo com 6 pontos.>

Bahia

Líder do Grupo D, o Bahia soma 7 pontos e pode selar a classificação para as oitavas de final nesta rodada. Para isso, precisa vencer e chegar aos 10 pontos, o que impediria qualquer outro time de ultrapassá-lo na terceira posição. O técnico Rogério Ceni poupou titulares no fim de semana contra o Flamengo para priorizar o duelo na Colômbia. O lateral Gilberto, que estava lesionado, pode retornar à equipe.>

Prováveis escalações de Atlético Nacional x Bahia

Atlético Nacional: Ospina; Román, Arias, Testillo e Cándido; Uribe, Campuzano e Cardona; Hinestroza, Arce e Viveros. Técnico: Pablo Repetto.>

Bahia: Marcos Felipe; Erick (Gilberto), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Willian José (Lucho Rodríguez) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.>

Arbitragem de Atlético Nacional x Bahia

Árbitro: Dario Herrera (ARG)>

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)>

VAR: Luis Lobo (ARG)>

Ficha do Jogo

Jogo: Atlético Nacional x Bahia>

Campeonato: Libertadores 2025 – Fase de Grupos (5ª rodada)>

Data: Quarta-feira, 14 de maio de 2025>

Horário: 19h (de Brasília)>

Local: Estádio Atanasio Girardot, Medellín (COL)>