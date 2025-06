CENSO 2022

Bahia é o estado que mais perdeu população por migração ao longo do tempo, aponta IBGE

Mais de 3 milhões de baianos vivem fora do estado

Larissa Almeida

Publicado em 27 de junho de 2025 às 11:22

Bahia teve a maior perda populacional por migração do país Crédito: Shutterstock

A Bahia registrou, em 2022, a maior perda populacional por migração entre todos os estados do país. De acordo com dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 3,3 milhões de baianos vivem fora do estado, enquanto menos de 1 milhão de pessoas que nasceram em outras regiões escolheram a Bahia para morar. Isso significa que o estado perdeu, ao longo do tempo, cerca de 2,4 milhões de moradores por causa da migração. Esse grupo representa 17% de toda a população baiana recenseada. >

Entre os 27 estados do país, 13 perderam mais moradores do que receberam, incluindo todos os estados do Nordeste. Depois da Bahia, Minas Gerais teve o segundo maior saldo negativo, com 1,7 milhão de mineiros morando em outros estados. Pernambuco aparece em terceiro lugar, com 1,3 milhão. >

Por outro lado, São Paulo continua sendo o destino mais comum de quem decide se mudar. O estado recebeu mais de 5,7 milhões de pessoas vindas de outras partes do Brasil. Goiás e Santa Catarina também se destacaram como estados que mais atraíram novos moradores. >

Mais pessoas estão ficando na Bahia, apesar da perda histórica

Embora a Bahia tenha a maior perda de população natural por migração, os dados mais recentes mostram uma melhora no cenário. Entre 2017 e 2022, 327 mil pessoas saíram da Bahia, mas outras 285 mil chegaram ao estado no mesmo período. A diferença entre quem saiu e quem entrou foi de pouco mais de 41 mil pessoas. >

Com esse resultado, a Bahia passou a ocupar a 9ª posição entre os estados com maior perda populacional por migração recente e ficou com a 14ª menor taxa líquida do país. Os números representam uma perda menor do que a registrada no período anterior. Nos cinco anos antes do Censo de 2010, por exemplo, a Bahia havia perdido mais de 237 mil moradores. Ou seja, em comparação, a perda caiu mais de 80% em dez anos. >

Outros estados tiveram perdas maiores no período recente. O Rio de Janeiro liderou nesse quesito, com a saída de 165 mil moradores. Em seguida, aparecem Maranhão e Distrito Federal, que perderam, respectivamente, 129,2 mil e 99,5 mil moradores. >