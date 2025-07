QUEM ARREMATA?

Polícia Federal vai leiloar barra de ouro na Bahia; veja como participar

Leilão está previsto para agosto; saiba data

A Polícia Federal na Bahia anunciou a realização de um novo leilão de bens apreendidos, marcado para o dia 20 de agosto de 2025, com destaque para a venda de uma barra de ouro. Ao todo, 17 ativos já foram loteados e estarão disponíveis para lances no site Bezerra Leilões . >

A iniciativa integra as ações de descapitalização do crime organizado e ocorre após a PF divulgar um balanço parcial de alienações em 2025, que já soma R$ 2.276.687,66 arrecadados aos cofres públicos. O montante é resultado da venda de 126 bens em cinco leilões realizados neste ano, todos vinculados a crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e outras práticas ilícitas federais. >

No cenário nacional, a Bahia ocupa a terceira posição entre as unidades da Polícia Federal que mais recuperaram ativos entre 2023 e 2025, com um total de R$ 229,7 milhões devolvidos aos cofres públicos. O estado fica atrás apenas das superintendências de São Paulo (R$ 377,5 milhões) e do Paraná (R$ 311,9 milhões). >