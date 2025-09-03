OPORTUNIDADE

Bayer abre vagas de estágio na Bahia com bolsa-auxílio de até R$ 2.100

Estudantes têm até o dia 21 de setembro para se inscrever; confira os detalhes

Tharsila Prates

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:49

Estudantes de todas as áreas de atuação podem se inscrever Crédito: Ahmet Misirligul | Shutterstock

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2026 da Bayer, com vagas destinadas para a unidade da empresa em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Estudantes de todas as áreas de atuação podem se inscrever até 21 de setembro neste site.

São duas modalidades: Estágio Técnico, para estudantes matriculados em cursos técnicos com vínculo escolar e disponibilidade para estagiar de 1 a 2 anos; e Estágio Superior, para estudantes cursando a partir do 3º semestre da graduação ou do 1º semestre de cursos tecnólogos, com pelo menos um ano disponível para estágio.

A bolsa-auxílio será de R$ 1.450,00 para o Estágio Técnico (30h por semana); e R$ 2.100 para o Estágio Superior (30h por semana).

Benefícios

Entre os benefícios oferecidos pelo programa estão: assistência médica e odontológica (com extensão para dependentes), auxílio psicológico, nutricional, pedagógico e jurídico pelo programa Conte Comigo, Wellhub (rede de academias), subsídio para medicamentos Bayer, seguro de vida, modelo de trabalho flexível (dependendo da função/localidade), além de transporte e refeição em algumas unidades. Os benefícios dependem das vagas e localidades de atuação.

“A cada edição, percebemos que o programa de estágio da Bayer é mais do que um espaço de aprendizado e inovação, mas também de transformação pessoal. Queremos que cada estagiário se desenvolva em sua trajetória, contribua com ideias novas e também encontre propósito no que faz. Nossa proposta é valorizar os talentos, criando um ambiente inclusivo em que todos tenham oportunidade de alcançar seu máximo potencial”, afirma Gisele Silva, coordenadora de Atração de Talentos da Bayer no Brasil.

No ciclo mais recente do programa de estágio, iniciado em agosto deste ano, 75% dos ingressantes no programa de estágio foram mulheres, 37% pessoas negras, 6% pessoas com deficiência, 2% pessoas trans e 1% com mais de 40 anos.