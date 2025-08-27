Capivara é encontrada tomando banho de piscina em residência na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:29
Uma capivara foi encontrada tomando banho de piscina em uma residência em Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (26). O caso ocorreu na tarde da última terça-feira (26).
Segundo a Polícia Militar, a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) foi acionada pelo Cicom para atender uma ocorrência envolvendo um animal silvestre em Camaçari.
Ao chegar no local, os agentes encontraram a capivara submersa na piscina da residência. Uma equipe trabalhou no resgate do animal, que só saiu da água após duas horas e meia de tentativa.
Depois de ser removida da piscina, a capivara foi encaminhada para o Parque Zoobotânico de Salvador, onde passará por avaliação e cuidados adequados. A reportagem perguntou sobre o estado de saúde do animal, mas não obteve resposta.