SOMBRA E ÁGUA FRESCA

Capivara é encontrada tomando banho de piscina em residência na Bahia

Animal foi resgatado por equipe da Coppa

Larissa Almeida

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:29

Capivara foi resgatada de banho de piscina e encaminhada para o Zoológico de Salvador Crédito: Reprodução

Uma capivara foi encontrada tomando banho de piscina em uma residência em Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (26). O caso ocorreu na tarde da última terça-feira (26).

Segundo a Polícia Militar, a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) foi acionada pelo Cicom para atender uma ocorrência envolvendo um animal silvestre em Camaçari.

Ao chegar no local, os agentes encontraram a capivara submersa na piscina da residência. Uma equipe trabalhou no resgate do animal, que só saiu da água após duas horas e meia de tentativa.