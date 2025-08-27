Acesse sua conta
Capivara é encontrada tomando banho de piscina em residência na Bahia

Animal foi resgatado por equipe da Coppa

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:29

Capivara foi resgatada de banho de piscina e encaminhada para o Zoológico de Salvador Crédito: Reprodução

Uma capivara foi encontrada tomando banho de piscina em uma residência em Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (26). O caso ocorreu na tarde da última terça-feira (26).

Segundo a Polícia Militar, a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) foi acionada pelo Cicom para atender uma ocorrência envolvendo um animal silvestre em Camaçari.

Ao chegar no local, os agentes encontraram a capivara submersa na piscina da residência. Uma equipe trabalhou no resgate do animal, que só saiu da água após duas horas e meia de tentativa.

Depois de ser removida da piscina, a capivara foi encaminhada para o Parque Zoobotânico de Salvador, onde passará por avaliação e cuidados adequados. A reportagem perguntou sobre o estado de saúde do animal, mas não obteve resposta.

