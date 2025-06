ACESSO À DOCUMENTAÇÃO CIVIL

Caravana de Direitos Humanos emite “novo RG” para povos indígenas na Bahia

Ação itinerante acontece nos dias 10 e 11 de junho para comunidades no distrito de Banzaê, a cerca de 5 horas de Salvador

Yan Inácio

Publicado em 10 de junho de 2025 às 16:43

Ação tem como objetivo ampliar o acesso à documentação civil Crédito: Ascom/SJDH

Nos dias 10 e 11 de junho, das 9h às 16h, acontece mais uma edição da Caravana de Direitos Humanos, desta vez, focada em 16 aldeias das etnias kiriri e tuxá de Mirandela no distrito de Banzaê, nordeste da Bahia. A ação itinerante é promovida pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos em parceria com diversos órgãos municipais, estaduais e federais, e oferece a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) com biometria digitalizada. A ação tem como objetivo ampliar o acesso à documentação civil, especialmente em comunidades isoladas, que muitas vezes enfrentam dificuldades para atualizar seus registros oficiais. >

O “novo RG” passa a ter apenas o CPF como número único em todo o país e passará a ser obrigatório até 2032. A primeira via da CIN é gratuita e fica disponível de 15 a 30 dias no Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC) mais próximo das aldeias. A estimativa é que a caravana atenda cerca de 800 pessoas. Para emitir o novo documento, é necessário levar a certidão de nascimento ou casamento original e CPF. A coleta das impressões digitais, face e assinatura é realizada com leitores de impressões digitais e câmeras, eliminando o uso da tinta na emissão dos documentos. A inovação é possível graças à contratação da Griaule, empresa brasileira especializada em reconhecimento biométrico, que fornece a tecnologia de emissão de documentos para o governo da Bahia. >

“O Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS) da Griaule elimina possíveis duplicidades e os dados são armazenados digitalmente. A combinação de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, criptografia e algoritmos de alto desempenho, garante a confiabilidade e a rapidez do processo de identificação”, afirma Thiago Ribeiro, diretor de negócios da Griaule.>

“Quanto mais pessoas cadastradas no sistema biométrico — incluindo imagens e características de diferentes etnias — maior a inclusão e ampliação dos direitos à cidadania de todos. Isso somado à combinação de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, criptografia e algoritmos de alto desempenho, elimina possíveis duplicidades e garante a confiabilidade do processo de identificação", completa Ribeiro.>