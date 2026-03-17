Casal morre após batida frontal entre carro e carreta em estrada da Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 17 de março de 2026 às 08:57
Um casal morreu após um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta na BR-116, no trecho entre os municípios de Manoel Vitorino e Jequié, no sudoeste da Bahia. A colisão aconteceu no domingo (15) e as vítimas foram identificadas como Andressa Silva, de 27 anos, e Robson Macedo, de 35
Segundo informações iniciais, os dois moravam em Jequié e seguiam em direção à cidade no momento do acidente. O carro onde os dois estavam ficou completamente destruído pelo impacto, mas ainda não há detalhes sobre o que teria provocado a batida frontal entre os veículos.
Casal não resistiu após carro ficar completamente destruído
Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostram a gravidade da colisão, com o automóvel reduzido a uma estrutura retorcida após o acidente.
Uma equipe de socorro chegou a ser acionada para atender a ocorrência, mas o casal não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.