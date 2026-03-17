TRAGÉDIA

Casal morre após batida frontal entre carro e carreta em estrada da Bahia

Veículo ficou completamente destruído após o impacto no sudoeste do estado

Wendel de Novais

Publicado em 17 de março de 2026 às 08:57

Casal não resistiu após carro ficar completamente destruído Crédito: Reprodução

Um casal morreu após um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta na BR-116, no trecho entre os municípios de Manoel Vitorino e Jequié, no sudoeste da Bahia. A colisão aconteceu no domingo (15) e as vítimas foram identificadas como Andressa Silva, de 27 anos, e Robson Macedo, de 35

Segundo informações iniciais, os dois moravam em Jequié e seguiam em direção à cidade no momento do acidente. O carro onde os dois estavam ficou completamente destruído pelo impacto, mas ainda não há detalhes sobre o que teria provocado a batida frontal entre os veículos.

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Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostram a gravidade da colisão, com o automóvel reduzido a uma estrutura retorcida após o acidente.