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Casal morre após batida frontal entre carro e carreta em estrada da Bahia

Veículo ficou completamente destruído após o impacto no sudoeste do estado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de março de 2026 às 08:57

Casal não resistiu após carro ficar completamente destruído
Casal não resistiu após carro ficar completamente destruído Crédito: Reprodução

Um casal morreu após um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta na BR-116, no trecho entre os municípios de Manoel Vitorino e Jequié, no sudoeste da Bahia. A colisão aconteceu no domingo (15) e as vítimas foram identificadas como Andressa Silva, de 27 anos, e Robson Macedo, de 35

Segundo informações iniciais, os dois moravam em Jequié e seguiam em direção à cidade no momento do acidente. O carro onde os dois estavam ficou completamente destruído pelo impacto, mas ainda não há detalhes sobre o que teria provocado a batida frontal entre os veículos.

Casal não resistiu após carro ficar completamente destruído

Casal não resistiu após carro ficar completamente destruído por Reprodução
Casal não resistiu após carro ficar completamente destruído por Reprodução
Casal não resistiu após carro ficar completamente destruído por Reprodução
Casal não resistiu após carro ficar completamente destruído por Reprodução
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Casal não resistiu após carro ficar completamente destruído por Reprodução

Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostram a gravidade da colisão, com o automóvel reduzido a uma estrutura retorcida após o acidente.

Uma equipe de socorro chegou a ser acionada para atender a ocorrência, mas o casal não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

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Tags:

Bahia Acidente Tragédia Carro Estrada Carreta

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