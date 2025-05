NOVAS REGRAS DO ENSINO A DISTÂNCIA

Como a OAB vê a proibição de cursos de Direito no formato EaD?

Após decreto, graduação deve ser ofertada apenas na modalidade presencial

Direito foi a única graduação fora da área da saúde afetada por um decreto anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira (19) que define as bases para uma Nova Política de Educação à Distância. >

De acordo com o MEC, esses cursos terão o formato à distância proibido por conta da exigência de atividades práticas, laboratórios presenciais e estágios. As instituições têm dois anos para realizar uma adaptação gradual dos cursos e os estudantes que já estão matriculados nesta modalidade podem concluir no formato inicial.>