IMUNIZAÇÃO

Salvador amplia vacinação contra gripe para toda população a partir desta quarta (21)

Oito postos de saúde estão oferecendo a vacina de forma gratuita

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), inicia nesta quarta-feira (21) a ampliação da vacinação contra a gripe (Influenza) para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Esta ação visa aumentar a cobertura vacinal e proteger ainda mais as pessoas contra as complicações e formas graves da doença. >

Com a liberação para o público geral, oito postos de saúde estão oferecendo a vacina de forma gratuita, até às 17h. O número reduzido de unidades, especificamente nesta quarta-feira (21), se dá pela adesão de servidores à convocação de assembleia feita pelo sindicato da categoria. >

Já na quinta-feira (22), mais de 150 postos de saúde em toda a capital baiana estarão ofertando a vacina. Para receber a dose, basta apresentar um documento oficial com foto e o cartão do SUS, se disponível.>

A vacina contra a gripe é segura, eficaz e atualizada anualmente para combater as cepas mais prevalentes do vírus, como os subtipos da Influenza A (H1N1 e H3N2) e B. Ela é uma das principais ferramentas para reduzir hospitalizações, óbitos e a sobrecarga dos serviços de saúde.>

A pasta reforça que a antecipação da imunização neste período é fundamental, visto que, com a aproximação do inverno, as temperaturas mais baixas favorecem a propagação dos vírus respiratórios, incluindo o da gripe. >