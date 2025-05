saúde

3 impactos do TDAH na rotina de adultos

Indivíduos com esse transtorno podem enfrentar desafios para realizar atividades no dia a dia

“O TDAH pode impactar diversos aspectos do dia a dia, desde a capacidade de manter o foco e organização até a impulsividade nas decisões. Reconhecer esses momentos e buscar estratégias de gerenciamento, como psicoterapia e técnicas de organização, pode ajudar a minimizar os efeitos do TDAH e melhorar a qualidade de vida”, comenta Elaine Cristina Coelho de Campos, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera. >