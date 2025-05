PROTEÇÃO

Gripe: vacina é disponibilizada para toda população em Feira de Santana

Imunizante está disponível em todas as 103 salas de vacinação da rede municipal de saúde

A Prefeitura de Feira de Santana ampliou na terça-feira (20) a vacinação contra a gripe para todas as pessoas com mais de seis meses de idade, conforme recomendação do Ministério da Saúde. >