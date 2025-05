saúde

Veja como a deficiência de ferro pode causar a queda de cabelo

Especialista explica que a falta desse mineral pode afetar diretamente a saúde capilar

A queda de cabelo pode ser causada por diversos fatores, incluindo genética, estresse, alterações hormonais e deficiências nutricionais, sendo a deficiência de ferro uma das mais comuns. O ferro é essencial para a produção de hemoglobina, que transporta oxigênio para todas as células do corpo, incluindo os folículos capilares. >

“Quando os níveis de ferro estão baixos, o corpo pode não produzir hemoglobina suficiente, resultando em anemia ferropriva, que está diretamente associada à queda de cabelo. A falta de ferro reduz o fluxo de oxigênio para os folículos capilares, comprometendo o crescimento e a saúde dos cabelos , e pode enfraquecer os folículos, tornando-os mais suscetíveis à queda”, comenta Waleska Nishida, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera. >

Relação entre a queda de cabelo e a deficiência de ferro

Para diagnosticar a relação entre queda de cabelo e deficiência de ferro, é necessário realizar exames de sangue que medem os níveis de ferro, ferritina e hemoglobina. O tratamento pode incluir suplementação do mineral e uma dieta rica em alimentos como carnes vermelhas, aves, peixes, legumes, leguminosas e vegetais de folhas verdes, além de consumir alimentos ricos em vitamina C para melhorar a absorção do ferro. >