Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de 1° de janeiro

Elaine Sanoli
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:05
A próxima quinta-feira (1º) celebra a entrada de um novo ano. Por conta do feriado de Confraternização Universal, estabelecimentos públicos e comerciais da capital baiana e Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão horário de funcionamento modificados. Para ajudar os leitores a se programarem, o CORREIO fez um levantamento com horários de funcionamento para shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e demais segmentos do comércio. Confira a lista:
O sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas vai operar normalmente. A operação ocorre das 5h à 0h.
Para atender à demanda de fim de ano, o Sistema Ferry-Boat terá uma operação especial com funcionamento ininterrupto em dois dias. Segundo a empresa, os dias com funcionamento ininterrupto serão: de terça-feira (30) para quarta-feira (31), no Terminal São Joaquim; e de domingo (04) para segunda-feira (05), no Terminal de Bom Despacho.