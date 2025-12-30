Acesse sua conta
Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de 1° de janeiro

Estabelecimentos comerciais terão funcionamento especial durante o período

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:05

Salvador Norte Shopping
Salvador Norte Shopping Crédito: Divulgação

A próxima quinta-feira (1º) celebra a entrada de um novo ano. Por conta do feriado de Confraternização Universal, estabelecimentos públicos e comerciais da capital baiana e Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão horário de funcionamento modificados. Para ajudar os leitores a se programarem, o CORREIO fez um levantamento com horários de funcionamento para shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e demais segmentos do comércio. Confira a lista:

Shopping Barra

  • Praça de Alimentação: das 12h às 21h.
  • Restaurantes do Barra Gourmet e L4: a partir das 12h;
  • Demais lojas: fechadas.

Shopping Piedade

  • Fechado.

Shopping Center Lapa

  • Lojas, quiosques e alimentação: fechados.

Salvador Shopping

  • Área de lazer e RedeMix: das 12h às 21h;
  • Praça de alimentação (funcionamento facultativo): das 12h às 21h;
  • Lojas: fechadas.

Novo Game Station do Salvador Shopping

Salvador Norte Shopping

  • Área de lazer: das 12h às 21h;
  • Praça de alimentação (funcionamento facultativo): das 12h às 21h;
  • Lojas e quiosques: fechados;
  • Caixa: fechada;
  • Smartfit: fechada;
  • Mix Mateus: fechado;
  • Lotérica: fechada;
  • Coelba: fechada;
  • Cinépolis: conforme a programação da rede.

Shopping Bela Vista

  • Área de lazer e Praça de Alimentação: das 12h às 21h;
  • Lojas: fechadas.

Shopping Itaigara

Fechado.

Shopping Paseo Itaigara

  • Lojas e quiosques: fechados;
  • Cinema: conforme a programação da rede.

Shopping Paralela

  • Área de lazer e Praça de Alimentação (funcionamento facultativo): das 12h às 21h;
  • Lojas: fechadas.

Shopping da Bahia

  • Área de lazer e Praça de Alimentação: das 12h às 21h;
  • Lojas: fechadas.

Parque Shopping Bahia

  • Área de lazer e Praça de Alimentação (funcionamento facultativo): das 12h às 21h;
  • Lojas e quiosques: fechados.

Boulevard Shopping Camaçari

  • Praça de Alimentação: das 11h30 às 21h;
  • Lojas: fechadas.

Rede Mix

  • Stella Maris, Vilas e Alphaville: das 8h às 17h;
  • Salvador Shopping: das 12h às 21h;
  • Demais unidades: fechadas.

Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping

Hiperideal

  • Unidades Pituba (Rua Amazonas), Apipema, Armação, Barra, Canela, Horto, Pituba (Manoel Dias), Vila Laura, Corredor da Vitória, Alphaville, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Eco Stella (Rua Capitão Melo), Itaigara, Armação, Piatã (Orlando Gomes), Patamares, Piatã (Otavio Mangabeira), Pituba (Rua Ceará) e Stella Maris (Rua Missionário Otto Nelson): das 8h às 17h;
  • Guarajuba: das 7h às 19h;
  • Praia do Forte: das 8h às 14h;
  • Lauro de Freitas: das 6h30 às 17h;
  • Graça, Lapa, Shopping Paralela e Parque Shopping Bahia: fechadas.

Atakarejo

  • Lauro de Freitas, Piatã, Itaparica e Itacimirim: das 8h às 16h;
  • Demais unidades: fechadas.

Assaí Atacadista

  • Barris, Cabula, Cidade Baixa (Uruguai), Golf Club (Jardim Cajazeiras), Paripe, Rótula do Abacaxi, Mussurunga, Paralela e Vasco da Gama: fechadas;
  • Camaçari e Lauro de Freitas: fechadas.

GBarbosa

  • Guarajuba: das 10h às 18h;
  • Demais unidades: fechadas.

Mercados estaduais

  • Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa): fechado;
  • Mercado de Paripe: fechado;
  • Mercado do Ogunjá: fechado;
  • Mercado das Sete Portas: fechado;
  • Mercado do Rio Vermelho: fechado.

Metrô

O sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas vai operar normalmente. A operação ocorre das 5h à 0h.

Ferry-boat

Para atender à demanda de fim de ano, o Sistema Ferry-Boat terá uma operação especial com funcionamento ininterrupto em dois dias.  Segundo a empresa, os dias com funcionamento ininterrupto serão: de terça-feira (30) para quarta-feira (31), no Terminal São Joaquim; e de domingo (04) para segunda-feira (05), no Terminal de Bom Despacho.

Tags:

Salvador Comércio

