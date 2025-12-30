ANO NOVO

Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de 1° de janeiro

Estabelecimentos comerciais terão funcionamento especial durante o período

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:05

Salvador Norte Shopping Crédito: Divulgação

A próxima quinta-feira (1º) celebra a entrada de um novo ano. Por conta do feriado de Confraternização Universal, estabelecimentos públicos e comerciais da capital baiana e Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão horário de funcionamento modificados. Para ajudar os leitores a se programarem, o CORREIO fez um levantamento com horários de funcionamento para shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e demais segmentos do comércio. Confira a lista:

Shopping Barra

Praça de Alimentação: das 12h às 21h.

Restaurantes do Barra Gourmet e L4: a partir das 12h;



Demais lojas: fechadas.



Shopping Piedade

Fechado.

Shopping Center Lapa

Lojas, quiosques e alimentação: fechados.

Salvador Shopping

Área de lazer e RedeMix: das 12h às 21h;



Praça de alimentação (funcionamento facultativo): das 12h às 21h;

Lojas: fechadas.

Novo Game Station do Salvador Shopping 1 de 6

Salvador Norte Shopping

Área de lazer: das 12h às 21h;



Praça de alimentação (funcionamento facultativo): das 12h às 21h;



Lojas e quiosques: fechados;



Caixa: fechada;



Smartfit: fechada;



Mix Mateus: fechado;



Lotérica: fechada;



Coelba: fechada;



Cinépolis: conforme a programação da rede.



Shopping Bela Vista

Área de lazer e Praça de Alimentação: das 12h às 21h;



Lojas: fechadas.



Shopping Itaigara

Fechado.

Shopping Paseo Itaigara

Lojas e quiosques: fechados;

Cinema: conforme a programação da rede.



Shopping Paralela

Área de lazer e Praça de Alimentação (funcionamento facultativo): das 12h às 21h;

Lojas: fechadas.



Shopping da Bahia

Área de lazer e Praça de Alimentação: das 12h às 21h;



Lojas: fechadas.



Parque Shopping Bahia

Área de lazer e Praça de Alimentação (funcionamento facultativo): das 12h às 21h;

Lojas e quiosques: fechados.



Boulevard Shopping Camaçari

Praça de Alimentação: das 11h30 às 21h;



Lojas: fechadas.



Rede Mix

Stella Maris, Vilas e Alphaville: das 8h às 17h;



Salvador Shopping: das 12h às 21h;



Demais unidades: fechadas.



Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping 1 de 9

Hiperideal

Unidades Pituba (Rua Amazonas), Apipema, Armação, Barra, Canela, Horto, Pituba (Manoel Dias), Vila Laura, Corredor da Vitória, Alphaville, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Eco Stella (Rua Capitão Melo), Itaigara, Armação, Piatã (Orlando Gomes), Patamares, Piatã (Otavio Mangabeira), Pituba (Rua Ceará) e Stella Maris (Rua Missionário Otto Nelson): das 8h às 17h;



Guarajuba: das 7h às 19h;



Praia do Forte: das 8h às 14h;



Lauro de Freitas: das 6h30 às 17h;



Graça, Lapa, Shopping Paralela e Parque Shopping Bahia: fechadas.



Atakarejo

Lauro de Freitas, Piatã, Itaparica e Itacimirim: das 8h às 16h;

Demais unidades: fechadas.



Assaí Atacadista

Barris, Cabula, Cidade Baixa (Uruguai), Golf Club (Jardim Cajazeiras), Paripe, Rótula do Abacaxi, Mussurunga, Paralela e Vasco da Gama: fechadas;

Camaçari e Lauro de Freitas: fechadas.



GBarbosa

Guarajuba: das 10h às 18h;

Demais unidades: fechadas.

Mercados estaduais

Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa): fechado;



Mercado de Paripe: fechado;



Mercado do Ogunjá: fechado;



Mercado das Sete Portas: fechado;



Mercado do Rio Vermelho: fechado.



Metrô

O sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas vai operar normalmente. A operação ocorre das 5h à 0h.



Ferry-boat