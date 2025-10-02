SOB NOVA ADMINISTRAÇÃO

Conheça a empresa que ganhou a concessão para operar quatro marinas da Baía de Todos os Santos

Empresa vencedora da concessão vai administrar as marinas por 30 anos

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:41

Marina de Itaparica Crédito: Divulgação

Após a entrega das marinas da Penha (Salvador), de Cacha-Pregos (Vera Cruz), Itaparica e Salinas da Margarida, os equipamentos náuticos passaram para a gestão da iniciativa privada. Está em vigor o contrato firmado entre a Secretaria de Turismo (Setur-BA) e a Portmar - Administração Portuária e Comercial, vencedora da concessão pública das marinas por 30 anos, no valor de R$ 12,7 milhões. As primeiras operações incluem oferta de vagas secas e molhadas, abastecimento e manutenção de embarcações e realização de eventos.

“O Governo do Estado preparou a Baía de Todos-os-Santos para um marco no turismo náutico, com infraestrutura de padrão internacional, e induziu a iniciativa privada a participar do negócio. Agora, as marinas são administradas por uma empresa com expertise, e vamos acompanhar de perto o trabalho, para garantir segurança e qualidade nos serviços que serão prestados”, declarou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

“Já foi estabelecida uma parceria com empresas de turismo e de manutenção de embarcações, para uma operação plena dos equipamentos. Também estamos atentos ao desenvolvimento das comunidades da região e vamos contratar e qualificar a mão de obra local para atuar nas marinas”, completou Gilberto Menezes, diretor da Portmar, que já administra equipamentos náuticos na Bahia e em Pernambuco.