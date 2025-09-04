PENÍNSULA DE MARAÚ

Conheça o condomínio de alto luxo com clube privativo, carrinhos elétricos e acesso por lancha

Primeiro condomínio de lotes de alto padrão à beira-mar está localizado na praia de Taipus de Fora

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:23

Conheça o condomínio de alto luxo com clube privativo, carrinhos elétricos e acesso por lancha Crédito: Divulgação

A Praia de Taipus de Fora, na Península de Maraú, vai ganhar um empreendimento de alto luxo, o Nalu Maraú. O projeto, que nasce com o propósito de elevar o padrão de moradia e investimento imobiliário na região terá, inicialmente, 112 lotes residenciais. Com a proposta de oferecer uma experiência de moradia sofisticada, integrada à natureza e com infraestrutura completa de lazer e serviços, o empreendimento conta com estrutura de clube privativo, mall comercial integrado, carrinhos elétricos para circulação interna, serviço de van para o aeroporto, além de acesso por lancha a partir de Ilhéus

As unidades têm metragem de até 800 m² e ficam em um complexo com acesso controlado, mais de 128 mil m² de área verde, com quadras de tênis, piscinas com serviços, horta orgânica, playground, viveiro e muito mais. O Condomínio Nalu Maraú está situado em uma das regiões mais belas e preservadas do Brasil, onde piscinas naturais de águas calmas e cristalinas se formam em meio a coqueirais e faixas de areia clara.

Veja as imagens do empreendimento de alto luxo 1 de 10

Em fase de pré-lançamento exclusivo, o projeto é da empresa mineira YVAZ INC, tem como embaixador o ator e empresário Felipe Titto, e contará com projeto arquitetônico assinado por Eduardo Leite, integrando sofisticação, sustentabilidade e funcionalidade. “O Condomínio Nalu Maraú é um convite à qualidade de vida, ao investimento inteligente e à valorização patrimonial. Projetado para um público exigente, o Nalu Maraú não tem precedentes na região em termos de qualidade construtiva, serviços e potencial de valorização”, explica o Sócio e CEO da YVAZ INC, Flávio Guerra.

A expectativa é de que as unidades sejam rapidamente comercializadas, dada a localização estratégica, a infraestrutura, o alto padrão do lançamento e a crescente valorização do mercado imobiliário na Península de Maraú. Titto, que se diz apaixonado por esporte, empreendedorismo e qualidade de vida, diz que o terreno do Condomínio Nalu Maraú era o mais concorrido e o último disponível naquele local na península, justamente por ser o melhor.