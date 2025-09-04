Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça o condomínio de alto luxo com clube privativo, carrinhos elétricos e acesso por lancha

Primeiro condomínio de lotes de alto padrão à beira-mar está localizado na praia de Taipus de Fora

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:23

Conheça o condomínio de alto luxo com clube privativo, carrinhos elétricos e acesso por lancha
Conheça o condomínio de alto luxo com clube privativo, carrinhos elétricos e acesso por lancha Crédito: Divulgação

A Praia de Taipus de Fora, na Península de Maraú, vai ganhar um empreendimento de alto luxo, o Nalu Maraú. O projeto, que nasce com o propósito de elevar o padrão de moradia e investimento imobiliário na região terá, inicialmente, 112 lotes residenciais. Com a proposta de oferecer uma experiência de moradia sofisticada, integrada à natureza e com infraestrutura completa de lazer e serviços, o empreendimento conta com estrutura de clube privativo, mall comercial integrado, carrinhos elétricos para circulação interna, serviço de van para o aeroporto, além de acesso por lancha a partir de Ilhéus

As unidades têm metragem de até 800 m² e ficam em um complexo com acesso controlado, mais de 128 mil m² de área verde, com quadras de tênis, piscinas com serviços, horta orgânica, playground, viveiro e muito mais. O Condomínio Nalu Maraú está situado em uma das regiões mais belas e preservadas do Brasil, onde piscinas naturais de águas calmas e cristalinas se formam em meio a coqueirais e faixas de areia clara.

Veja as imagens do empreendimento de alto luxo

Veja as imagens de como será o condomínio de alto luxo na Praia de Taipus de Fora por Divulgação
Conheça o condomínio de alto luxo com clube privativo, carrinhos elétricos e acesso por lancha por Divulgação
Veja as imagens de como será o condomínio de alto luxo na Praia de Taipus de Fora por Divulgação
Veja as imagens de como será o condomínio de alto luxo na Praia de Taipus de Fora por Divulgação
Veja as imagens de como será o condomínio de alto luxo na Praia de Taipus de Fora por Divulgação
Veja as imagens de como será o condomínio de alto luxo na Praia de Taipus de Fora por Divulgação
Veja as imagens de como será o condomínio de alto luxo na Praia de Taipus de Fora por Divulgação
Veja as imagens de como será o condomínio de alto luxo na Praia de Taipus de Fora por Divulgação
Veja as imagens de como será o condomínio de alto luxo na Praia de Taipus de Fora por Divulgação
Veja as imagens de como será o condomínio de alto luxo na Praia de Taipus de Fora por Divulgação
1 de 10
Veja as imagens de como será o condomínio de alto luxo na Praia de Taipus de Fora por Divulgação

Em fase de pré-lançamento exclusivo, o projeto é da empresa mineira YVAZ INC, tem como embaixador o ator e empresário Felipe Titto, e contará com projeto arquitetônico assinado por Eduardo Leite, integrando sofisticação, sustentabilidade e funcionalidade. “O Condomínio Nalu Maraú é um convite à qualidade de vida, ao investimento inteligente e à valorização patrimonial. Projetado para um público exigente, o Nalu Maraú não tem precedentes na região em termos de qualidade construtiva, serviços e potencial de valorização”, explica o Sócio e CEO da YVAZ INC, Flávio Guerra.

A expectativa é de que as unidades sejam rapidamente comercializadas, dada a localização estratégica, a infraestrutura, o alto padrão do lançamento e a crescente valorização do mercado imobiliário na Península de Maraú. Titto, que se diz apaixonado por esporte, empreendedorismo e qualidade de vida, diz que o terreno do Condomínio Nalu Maraú era o mais concorrido e o último disponível naquele local na península, justamente por ser o melhor.

"Com certeza é uma escolha perfeita para quem busca esse encontro com a natureza, em um dos mais surpreendentes cenários no Brasil. Acredito que seja muito necessário um equilíbrio entre a correria do dia a dia e a escolha de um refúgio, para recarregar as energias e estar pronto para novos desafios. Com certeza o Nalu é a melhor escolha para esse momento”, diz o embaixador do empreendimento.

Mais recentes

Imagem - Entregador de água e gás é morto enquanto trabalhava em Feira de Santana

Entregador de água e gás é morto enquanto trabalhava em Feira de Santana
Imagem - Rodoviários cancelam protesto após Hapvida manter atendimento 24h em Cajazeiras

Rodoviários cancelam protesto após Hapvida manter atendimento 24h em Cajazeiras
Imagem - Blogueira tem casa invadida e é morta a tiros no bairro do Lobato

Blogueira tem casa invadida e é morta a tiros no bairro do Lobato

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua